Як міграційні процеси та грошові перекази з-за кордону впливають на економіку України — Finance.ua

Як міграційні процеси та грошові перекази з-за кордону впливають на економіку України Сьогодні 09:05 — Казна та Політика

Як міграційні процеси та грошові перекази з-за кордону впливають на економіку України

З часу незалежності в Україні відбулося кілька хвиль міграції, спричинених економічними і геополітичними чинниками. Найбільша з них — остання, внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну. За даними ООН, станом на листопад за кордоном перебуває понад 6,3 млн вимушених мігрантів з України.

Про це повідомили Ольга Туча та Наталія Колесніченко, фахівчині Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ, на конференції центробанків Швейцарії та Польщі, передає пресслужба Національного банку.

Як повідомляється, з одного боку, міграція стримала зростання безробіття та скорочення доходів населення. Рівень безробіття, за оцінками НБУ, зріс до 21% у 2022 році з 9,8% у 2021 році, однак без міграції він був би ще вищим.

З іншого боку, міграція посилила структурні та регіональні диспропорції між потребами роботодавців та можливостями шукачів роботи. Це створює довгострокові ризики для ринку праці.

Мігранти поступово адаптуються у країнах перебування. Згідно з опитуванням ООН, у травні 2023 року 42% мігрантів були найманими або самозайнятими працівниками. Проте більшість мігрантів працюють на значно нижчих за їхню кваліфікацію посадах.

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Відповідно до різних опитувань більшість вимушених мігрантів планують повернутися в Україну. Водночас зростає частка тих, хто не впевнений або вирішив залишитися в приймаючій країні.

Головними для ухвалення рішення про повернення є чинники безпеки. Однак наявність роботи та зростання рівня життя також можуть мотивувати українців повернутися.

Неповернення мігрантів може створити суттєвий дефіцит робочої сили, що обмежуватиме зростання ВВП навіть після війни, особливо в умовах низького рівня народжуваності. Тому державна політика, яка стимулюватиме повернення мігрантів, є дуже важливою.

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Міграція тісно пов’язана з грошовими переказами, які є менш чутливими до економічних циклів порівняно з іншими видами фінансових потоків. В історії України прямі та портфельні інвестиції реагували на кризи швидко і відчутно, водночас грошові перекази продемонстрували надзвичайну стійкість, зберігаючи стабільність та швидко відновлюючись.

Загалом за 20 років грошові перекази в Україну зросли більш ніж у десять разів і стали суттєвим джерелом надходження іноземної валюти.

У 2022 році грошові перекази в Україну зменшилися лише на 10,5% порівняно із 2021 роком, а за січень — вересень 2023 року — ще на близько 8% порівняно з відповідним періодом минулого року. Вони залишаються істотною частиною доходів домогосподарств та відіграють важливу роль у підтримці приватного споживання.

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