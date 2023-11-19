В Нацбанку розповіли, скільки переказів з-за кордону отримали українці з початку року — Finance.ua

В Нацбанку розповіли, скільки переказів з-за кордону отримали українці з початку року Вчора 09:09 — Фінтех і Картки

В Нацбанку розповіли, скільки переказів з-за кордону отримали українці з початку року

За дев’ять місяців 2023 року фізичні особи в Україні з-за кордону отримали $4,5 млрд.

Про це повідомив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан, передає пресслужба НБУ.

На міжнародній конференції Global Payments Day він розповів, що платежі є невід'ємною частиною сучасного життя, оскільки бізнес і громадяни хочуть мати цілодобовий та безперервний доступ до своїх рахунків, здійснювати платежі, коли і як їм зручно. І українські надавачі платіжних послуг добре справляються з цим завданням.

«СЕП працює безперервно, платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки і перекази коштів відбуваються у штатному режимі. Ба більше, ринок розвивається! Перший небанківський надавач платіжних послуг отримав ліцензії на ведення платіжних рахунків і емісію платіжних карток», — розповів Шабан.

Так, за його словами, перехід СЕП на новий міжнародний стандарт ISO 20 022, що відбувся у квітні цього року, сприятиме розширенню функціональності, гармонізації роботи українського платіжного ринку відповідно до світових правил. Зокрема, це дасть можливість реалізувати миттєві платежі та створює підґрунтя для очікуваного приєднання України до зони SEPA.

«Також планується реалізація в СЕП мультивалютності, трекінг-сервісу тощо. До речі, нещодавно перший небанківський надавач платіжних послуг отримав технологічну можливість здійснювати міжбанківські платежі через СЕП. Очікуємо, що з грудня почнуть проходити перші міжбанківські перекази між банками і небанківським надавачем платіжних послуг. Тобто ландшафт платіжного ринку дійсно змінюється», — підкреслив Шабан.

Тенденції щодо транскордонних переказів в Україну

За дев’ять місяців 2023 року фізичні особи в Україні з-за кордону отримали $4,5 млрд:

58% - це приватні транскордонні кредитові перекази на поточні рахунки в банках;

42% - ті, що виплачені через 14 міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами (лідери: Western Union, MoneyGram, RIA та PrivatMoney).

Широкомасштабне вторгнення рф вплинуло на обсяг транскордонних переказів, що надходили в Україну для фізичних осіб.

Так, протягом травня — вересня 2022 року в Україну надійшло на 15% менше приватних транскордонних переказів, ніж в аналогічному періоді довоєнного 2021 року. У травні - вересні 2023 року спостерігається зменшення суми приватних транскордонних переказів ще на 13% порівняно з 2022 роком.

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Крім того, війна також вплинула на розподіл переказів між офіційними та неформальними каналами здійснення приватних транскордонних переказів. Так, за оцінками НБУ, сума переказів, що надійшла в Україну неформальними каналами, у травні - вересні 2022 року була меншою на 5% порівняно з 2021 роком, а у 2023 році ця сума зменшилася ще на 2%.

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