Перекази українців з-за кордону за останній рік скоротилися на 1 млрд доларів — Finance.ua

Перекази українців з-за кордону за останній рік скоротилися на 1 млрд доларів
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за 2023 рік склав 11,568 млрд доларів, що на 7,8% менше, ніж роком раніше (12,543 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
За даними НБУ, у грудні перекази становили 1,040 млрд доларів, що на 6,1% менше, ніж у грудні 2022 року (1,107 млрд доларів).
НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.
Нагадаємо, на початку 2023 року НБУ прогнозував збільшення надходжень від трудових мігрантів в Україну.
«Ми вважаємо, що у 2023 році українці будуть активно працевлаштовуватися і матимуть змогу відправляти частину коштів в Україну. Враховуючи цей фактор, на 2023 рік закладаємо зростання переказів до 16 млрд доларів», — сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Член Ради НБУ Василь Фурман раніше повідомляв, що річний обсяг грошових переказів до України від трудових мігрантів з початком повномасштабного вторгнення рф зменшився до 10−12 млрд доларів. До війни цифри були в межах 12−15 млрд доларів щорічно.
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