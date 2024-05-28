Усі біженці, включно з вразливими особами, повинні покинути безплатне житло в Чехії: подробиці — Finance.ua

Усі біженці, включно з вразливими особами, повинні покинути безплатне житло в Чехії: подробиці Сьогодні 18:00

1 вересня змінюються умови надання державного гуманітарного житла. Всі біженці, включно з вразливими особами, повинні покинути безплатне житло в Чехії або домовитися про оплату, якщо вичерпали термін 90 днів станом на цю дату.

Про це пише proukrainu.blesk.cz

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Інформаційний канал для іноземців Naši Ukrajinci закликає: «Не залишайте пошук нового житла на останній момент. До кінця серпня вам необхідно буде знайти собі власне житло або домовитись про оплату оренди помешкання, в якому ви проживаєте зараз».

З цієї причини було ухвалене рішення про скорочення безоплатного проживання у Чехії до 90 днів для всіх осіб з тимчасовим захистом у Чехії, незважаючи на вразливість, пояснюють у МВС.

Що робити

«Вразливі особи з особливими потребами, які не зможуть самостійно забезпечити житло, можуть скористатися компенсаційними та підтримувальними засобами соціальної підтримки», — відповіли у МВС.

ProUkraїnu звернулися за уточнення до Мінпраці Чехії, про які саме засоби йдеться. Там відповіли, що проживання осіб з тимчасовим захистом підтримують:

Наданням фінансової допомоги.

Для вразливих осіб збільшили виплати на житло: в зареєстрованому житлі — 6 000 крон на особу, та 4 800 крон на особу в незареєстрованому житлі.

Також можливість отримати надзвичайну невідкладну допомогу (MOP) внаслідок надзвичайної події, як втрата або загроза втрати житла. Така допомога може бути призначена повторно впродовж календарного року до 20 розмірів прожиткового мінімуму.

Серед іншого, юридична консультантка Тереза Ібрагім розповіла, що Мінпраці готує додаткові виплати для вразливих осіб, але поки що немає інформації, які саме будуть суми та умови отримання.

Ольга Черепюк, керівниця центру «Світло», в нещодавньому інтерв'ю ProUkraїnu розповіла, що виплати на житло планують підвищити на 8 000 крон на особу в зареєстрованому житлі та 6 000 крон на особу в незареєстрованому житлі. Проте це поки що законопроєкт.

Які є способи знайти житло

У МВС Чехії радять або орендувати житло, або домовитися з гуртожитком про подальшу оплату проживання. Серед інших варіантів — звертатися в центри допомоги біженцям, де надають консультації з пошуку житла.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо раніше писали, що з 1 вересня у Чехії обмежать термін безкоштовного проживання українців, що стосуватиметься й вразливих категорій. Консорціум неурядових організацій просить уряд втрутитися у ситуацію з гуманітарним житлом. Міністерство праці закликають переглянути виплати для українців.

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