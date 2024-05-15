Зміни для українців у Чехії: уряд просять підвищити виплати на житло — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зміни для українців у Чехії: уряд просять підвищити виплати на житло

Особисті фінанси
56
Із 1 вересня у Чехії обмежать термін безкоштовного проживання українців, що стосуватиметься й вразливих категорій. Консорціум неурядових організацій просить уряд втрутитися у ситуацію з гуманітарним житлом.
Міністерство праці закликають переглянути виплати для українців, повідомляє ukraina.radio.cz.
У Чехії суттєво зміниться підтримка українців. Із вересня 2024 року для всіх категорій біженців житло надаватимуть лише на 90 днів.
Консорціум неурядових організацій, які працюють із мігрантами в Чехії, і 17 його членських організацій звернулися з відкритим листом до міністра праці і соціальних питань Маріана Юречки з проханням втрутитися в ситуацію з гуманітарним житлом та переглянути систему соціальної підтримки біженців.
«Уже зараз значна частина біженців (57%) потерпає від бідності, працюючи нижче від своєї кваліфікації на низькооплачуваних посадах. Зміни, що настануть із 1 вересня 2024 року, призведуть до подальшого ускладнення умов для їхнього гідного життя», — йдеться у листі.
Водночас у проекті подальших змін до законодавства щодо українських біженців, який розглядають в уряді, не передбачається істотної зміни в соціальній підтримці.
«Єдиною підтримкою для біженців залишиться гуманітарна допомога, яка, в багатьох випадках недостатня і її не вистачає на оплату витрат на проживання й інших життєвих потреб», — зауважують автори звернення.
Організації, що працюють із біженцями, закликають Міністерство праці зробити такі кроки:
  • збільшити виплати на оплату житла, щоб вони відповідали ринковій орендній платі;
  • розширити категорію вразливих осіб, які з об'єктивних причин не можуть працювати;
  • змінити підхід до розрахунку гуманітарної допомоги, щоб не йшлося про відрахування 100% доходу;
  • розробити план для тих, хто не зможе знайти собі квартиру після виселення із гуманітарного житла.
Представники гуманітарних організацій раніше звертали увагу, що після значного обмеження підтримки біженців у липні 2023 року багато біженців були змушені повернутися до України.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.