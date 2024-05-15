Зміни для українців у Чехії: уряд просять підвищити виплати на житло — Finance.ua

Зміни для українців у Чехії: уряд просять підвищити виплати на житло
Із 1 вересня у Чехії обмежать термін безкоштовного проживання українців, що стосуватиметься й вразливих категорій. Консорціум неурядових організацій просить уряд втрутитися у ситуацію з гуманітарним житлом.
Міністерство праці закликають переглянути виплати для українців, повідомляє ukraina.radio.cz.
У Чехії суттєво зміниться підтримка українців. Із вересня 2024 року для всіх категорій біженців житло надаватимуть лише на 90 днів.
Консорціум неурядових організацій, які працюють із мігрантами в Чехії, і 17 його членських організацій звернулися з відкритим листом до міністра праці і соціальних питань Маріана Юречки з проханням втрутитися в ситуацію з гуманітарним житлом та переглянути систему соціальної підтримки біженців.
«Уже зараз значна частина біженців (57%) потерпає від бідності, працюючи нижче від своєї кваліфікації на низькооплачуваних посадах. Зміни, що настануть із 1 вересня 2024 року, призведуть до подальшого ускладнення умов для їхнього гідного життя», — йдеться у листі.
Водночас у проекті подальших змін до законодавства щодо українських біженців, який розглядають в уряді, не передбачається істотної зміни в соціальній підтримці.
«Єдиною підтримкою для біженців залишиться гуманітарна допомога, яка, в багатьох випадках недостатня і її не вистачає на оплату витрат на проживання й інших життєвих потреб», — зауважують автори звернення.
Організації, що працюють із біженцями, закликають Міністерство праці зробити такі кроки:
- збільшити виплати на оплату житла, щоб вони відповідали ринковій орендній платі;
- розширити категорію вразливих осіб, які з об'єктивних причин не можуть працювати;
- змінити підхід до розрахунку гуманітарної допомоги, щоб не йшлося про відрахування 100% доходу;
- розробити план для тих, хто не зможе знайти собі квартиру після виселення із гуманітарного житла.
Представники гуманітарних організацій раніше звертали увагу, що після значного обмеження підтримки біженців у липні 2023 року багато біженців були змушені повернутися до України.
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