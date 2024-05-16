До однієї з країн ЄС зменшився потік українських біженців — Finance.ua

До однієї з країн ЄС зменшився потік українських біженців Сьогодні 16:29

Потік українських біженців до Латвії суттєво знизився порівняно із 2023 роком. За чотири місяці 2024 року до країни прибули 6457 громадян України, а торік за той самий період в'їхали 40 496 українців.

Водночас у Латвії не виключають збільшення потоку біженців залежно від ситуації в Україні, повідомляє сайт латвійського Міністерства внутрішніх справ.

Потік українських біженців низький

За даними МВС Латвії, за перші чотири місяці 2024 року через зовнішній кордон до Латвії в'їхали 6457 громадян України (в середньому 1614 на місяць). Це 16% від кількості прибуттів за той самий період у 2023 році, коли до країни в'їхали 40 496 громадян України.

У 2024 році в Реєстрі фізичних осіб перереєстровуються в середньому 476 громадян України на місяць. Загалом у 2023 році перереєстрацію пройшли 9445 осіб.

Станом на 1 травня 2024 року в реєстрі були 44 961 українців із тимчасовим захистом: 61% жінок, 39% чоловіків.

Чиновники не виключають, що через складу ситуацію на фронті українське цивільне населення продовжить іммігрувати, отже потік біженців у Латвії може знову зрости.

Підтримка українців залишається високою: дослідження

На заході з обміну досвідом щодо прийому біженців, який відбувся у латвійському МВС 15 травня, дослідники Центру публічної політики «Providus» представили попередні результати досліджень щодо прийому українських біженців у Латвії.

За даними опитувань, жителі Латвії продовжують підтримувати прийом нових українських біженців (58,9%) і вважають, що українцям має надаватися та сама державна підтримка (36,3%) або її треба збільшити (20,6%).

Самі українські біженці серед найбільших труднощів назвали працевлаштування та освіту.

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