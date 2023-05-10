Гроші за від'їзд додому: Ірландія запропонує біженцям виплати за повернення в Україну — Finance.ua

Гроші за від'їзд додому: Ірландія запропонує біженцям виплати за повернення в Україну Сьогодні 09:17 — Особисті фінанси

Гроші за від'їзд додому: Ірландія запропонує біженцям виплати за повернення в Україну

Влада Ірландії розглядає можливість надання фінансової допомоги українцям з метою заохочення їх повернення додому після закінчення тимчасового захисту. Про це повідомляє irishexaminer.com .Згідно з документом Мін'юсту, представленим на комітеті Кабінету Міністрів України, країни ЄС повинні розглянути низку стратегій для завершення тимчасового захисту. Тимчасовий захист українцям надали до березня 2024 року, але продовження можливе до березня 2025 року.

Один із варіантів передбачає стимулювання добровільного повернення, включаючи продовження надання підтримки протягом визначеного часу для забезпечення безпеки тих, хто повертається.

Інший варіант полягає в наданні дозволу на проживання тим, хто працює чи навчається, а також тим, хто не може повернутися в Україну через стан здоров’я чи гуманітарні причини. Як відомо, українці в Ірландії наразі можуть отримувати допомогу з безробіття, а люди старші 66 років — додаткову соціальну допомогу.

Скільки біженців з України перебувають в Ірландії

Нещодавнє опитування, проведене організацією «Ukrainian Action» в Ірландії, показало, що 41% респондентів вирішили залишитися в Ірландії назавжди, 32% не впевнені у своїх планах, а 24% мають намір повернутися в Україну якомога швидше. Комісія ЄС заявила, що братиме участь у дискусіях з усіма країнами про те, як найкраще завершити тимчасовий захист та підтримати програму повернення для українців, особливо в контексті потенційно затяжної війни на сході України.

Для багатьох українців, які перебувають в Ірландії, повернення додому може бути складним через різні причини, включаючи економічні та особисті обставини. Проте, допомога від уряду Ірландії може зробити повернення більш доступним та привабливим для тих, хто бажає повернутися додому.

Загалом, дискусії щодо завершення тимчасового захисту для українців у країнах ЄС та підтримки програми повернення є важливими, оскільки вони стосуються безпеки та добробуту українських мігрантів, які залишили свою країну в пошуках кращих умов життя.

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