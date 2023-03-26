Українців в Ірландії почнуть виселяти з квітня: з чим пов'язане таке рішення — Finance.ua

Українців в Ірландії почнуть виселяти з квітня: з чим пов'язане таке рішення Вчора 12:06 — Особисті фінанси

Українців в Ірландії почнуть виселяти з квітня: з чим пов'язане таке рішення

З квітня тисячі біженців в Ірландії ризикують бути виселеними. Уряд країни з 1 квітня знімає заборону на виселення, що діяла протягом зими.

Про це повідомляє Visit Ukraine Today.

Чому біженці зіштовхнулися з проблемою виселення в Ірландії?

За словами політика, в країні наразі не вистачає 250 тисяч місць проживання. Ірландія зіткнулася з безпрецедентною житловою проблемою разом із необхідністю забезпечити житлом українських переселенців та біженців з інших країн.

«Зараз ми прийняли 58 тисяч українців, а ще 20 тисяч отримали міжнародний захист. З житлом є велика проблема», — пояснив міністр з питань імміграції Родеріх О’Горман.

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Місцеві праворадикальні угруповання використовують житлову кризу як привід для протестів, дехто йде з банерами, на яких написано: «Ірландія переповнена».

Очікується, що протягом 2023 року житлова криза в країні досягне особливого розмаху. На думку експертів, масові виселення стануть додатковим тягарем для екстрених служб.

Згідно з останніми урядовими даними, рекордному числу людей — 11 754, третину з яких складають діти, — у січні було потрібно терміново знайти житло.

Які прогнози щодо розміщення українських біженців дає уряд Ірландії?

Найпопулярніша партія країни та опозиційна група Sinn Féin («Ми самі») заявляє, що цього року може бути примусово виселено 10 тисяч людей. Її представники закликають уряд «проявити трохи співчуття» та продовжити заборону на виселення.

Чиновники визнають, що понад 2000 осіб, які минулого року отримали повідомлення про виселення, можуть ще попросити виселитися.

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Як відомо, у жовтні 2022 року в Ірландії ввели заборону на виселення через зростання вартості життя. Чиновники розглядали це як тимчасовий захід, але наразі стверджують, що скасування заборони на виселення захистить права домовласників, які, наприклад, зіткнулися з орендною заборгованістю або планують продати нерухомість.

Деякі власники готелів хочуть вільно розпоряджатися номерами, які уряд, згідно з контрактом, надав біженцям з України.

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