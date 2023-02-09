Уряд Ірландії виділив майже €650 млн на житло для біженців — Finance.ua

Уряд Ірландії виділив майже €650 млн на житло для біженців Сьогодні 17:22 — Світ

Уряд Ірландії виділив майже €650 млн на житло для біженців

Міністерство інтеграції Ірландії виділило €641 млн на покриття витрат, пов’язаних із розміщенням біженців у 2023 році, передає RTÉ.

Ще €395 млн було виділено для тих, хто подає заяви на отримання міжнародного захисту. Однак очікується, що міністр інтеграції Родерік О’Горман заявить Парламентському комітету у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді, що цих сум може не вистачити.

Читайте також В Ірландії розглядають варіант надання громадянства українцям

За даними телеканалу, 20% бюджету міністерства йде на розміщення біженців із України. Здебільшого кошти витрачаються на послуги третіх осіб. Частина грошей спрямована на будівництво модульного житла, послуги для дітей різного віку.

Нагадаємо, міністерство раніше оголосило про призупинення прийому біженців через неможливість їхнього розміщення. Зазначалося, що відмову отримуватимуть не всі біженці. Пріоритет у розміщенні надається жінкам з дітьми та українцям.

Тим часом у країні понад 20% готелів використовуються для розміщення біженців. Очікується, що з настанням туристичного сезону вони попросять біженців залишити номери.

uamedia За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.