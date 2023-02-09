Уряд Ірландії виділив майже €650 млн на житло для біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд Ірландії виділив майже €650 млн на житло для біженців

Світ
52
Уряд Ірландії виділив майже €650 млн на житло для біженців
Уряд Ірландії виділив майже €650 млн на житло для біженців
Міністерство інтеграції Ірландії виділило €641 млн на покриття витрат, пов’язаних із розміщенням біженців у 2023 році, передає RTÉ.
Ще €395 млн було виділено для тих, хто подає заяви на отримання міжнародного захисту. Однак очікується, що міністр інтеграції Родерік О’Горман заявить Парламентському комітету у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді, що цих сум може не вистачити.
Читайте також
За даними телеканалу, 20% бюджету міністерства йде на розміщення біженців із України. Здебільшого кошти витрачаються на послуги третіх осіб. Частина грошей спрямована на будівництво модульного житла, послуги для дітей різного віку.
Нагадаємо, міністерство раніше оголосило про призупинення прийому біженців через неможливість їхнього розміщення. Зазначалося, що відмову отримуватимуть не всі біженці. Пріоритет у розміщенні надається жінкам з дітьми та українцям.
Місце для вашої реклами
Тим часом у країні понад 20% готелів використовуються для розміщення біженців. Очікується, що з настанням туристичного сезону вони попросять біженців залишити номери.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
uamedia
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.