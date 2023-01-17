В Ірландії розглядають варіант надання громадянства українцям — Finance.ua
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В Ірландії розглядають варіант надання громадянства українцям

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В Ірландії розглядають варіант надання громадянства українцям
В Ірландії розглядають варіант надання громадянства українцям
Влада Ірландії замислюється про те, як залишити українців у країні після закінчення війни та полегшити їм отримання посвідки на проживання та громадянства.
Також уряд готується до подвоєння числа біженців з України та до того, що багато хто захоче залишитися в Ірландії жити, пише The Irish Times.
Новий міністр з питань інтеграції Ірландії Джо О’Брайєн заявив, що для десятків тисяч українців має бути відкритий шлях до постійного перебування, щоб вони могли подати заяву на отримання громадянства чи посвідки на проживання.
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«Міністерство юстиції розглядає варіанти надання українцям статусу на строк до п’яти років, після чого вони можуть подати заяву на набуття громадянства. Я очікую, що нам потрібно відкрити шлях до цього, просто з метою інтеграції», — повідомив він.
Українські біженці в Ірландії класифікуються як отримувачі тимчасового захисту з правом жити, працювати та отримувати пільги у рамках директиви ЄС. Цей статус продовжили до кінця березня 2024 року.
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На думку міністра, значна частина українців в Ірландії вирішать залишитись там надовго.
«Будуть діти, які проведуть свої роки у школі тут, вони почнуть бачити тут дім, і сім’ї почнуть бачити тут дім. Хоча серця багатьох українців залишаються в їхній рідній країні, зрештою відгук, який люди відчують у громадах по всій Ірландії, означатиме, що ми побачимо, як значна частина українців вирішить, що тут краще місце для них», — сказав новий міністр.
Чиновник зазначив, що урядові відомства мають планувати таку саму кількість людей з України, як і 2022 року.
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«Кожен округ повинен буде розмістити модульні будинки на рівні, набагато більшому за ті 700 об’єктів, які заплановані на даний час на національному рівні», — зазначив він.
Державі доведеться придбати багато об’єктів нерухомості, щоб у найближчі місяці розмістити людей, які шукають захисту, та зменшити залежність їх розміщення від готелів.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
uamedia
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