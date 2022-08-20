Скільки можуть заробити українці в Ірландії без знання мови — Finance.ua

Скільки можуть заробити українці в Ірландії без знання мови Вчора 13:11 — Особисті фінанси

Українці, які обрали Ірландію як місце тимчасового прихистку на час війни, можуть отримати як соціальні виплати, так і право заробляти на життя самостійно.

Після реєстрації біженці мають право працювати без необхідності оформлення додаткового дозволу на роботу та отримують доступ до ринку праці на рівні з громадянами ЄС.

Реєстрація для роботи та соціальні виплати

Щоб отримати доступ до ринку праці, як і до медицини, соціального забезпечення і освіти, українцям треба отримати номер PPSN, який видає Служба державного забезпечення. Він необхідний як дорослим, так і дітям.

Цей номер можна отримати в центрі надання допомоги українцям безпосередньо в аеропорту Дубліна. Для тих, хто вже знаходиться в Ірландії певний час, слід звернутися до місцевого центру Intreo , де співробітники допоможуть отримати PPSN.

Після отримання PPSN можна:

отримувати соціальні виплати — максимально 208 євро на тиждень (140 євро на кожну дитину);

на тиждень (140 євро на кожну дитину); мати право одразу працювати без необхідності оформлення додаткового дозволу на роботу.

Якщо біженець отримує соціальні виплати і знайшов роботу, про це необхідно повідомити в місцевий центр Intreo. Працевлаштування не означає втрату виплат — у країні є програми фінансової підтримки тих, хто працює.

Можливості працевлаштування можна вивчити на сайті www.jobsireland.ie . Також пропонується допомога місцевої служби зайнятості.

Ще можна ознайомитися з вакансіями на сайтах для українців:

Яку роботу пропонують в Ірландії без знання мови

В Ірландії — найвища мінімальна заробітна плата в Євросоюзі, окрім Люксембургу — 1700 євро на місяць. Хоча в середньому жителі Ірландії заробляють по 3000 євро.

Без знання англійської мови можна розраховувати на мінімальну заробітну плату. Оплата також залежить від віку працівника. Мінімальна погодинна ставка в Ірландії складає 10,5 євро для тих, кому виповнилося 20 років.

Слід враховувати, що зазвичай вказують оплату без вирахування податків, отже на руки працівник отримуватиме менше. Після працевлаштування працівнику мають видати заяву з умовами найму: розміром оплати та кількістю робочих годин.

Для того, щоб працювати на фермах чи теплицях, прибирати готельні номери чи допомагати на кухнях в ресторанах, знання мови не потрібне. Тому таку роботу українцям знайти легше.

Найзручніше такі вакансії шукати в профільних групах в соцмережах.

«Потрібні клінери на повний робочий день (40-50 годин в тиждень). Локація Celbridge и Lucan/Adamstown. 15 євро в годину як self employed (самозайнятий). Обовязково мати: PPS, irish bank account, safe pass, manual handling. Оплата тільки офіційна. Знання англійської не потрібно, працюють російськомовні працівники», — вказується у вакансії в групі «Робота в Ірландії» у Facebook.

Без знання мови можна знайти чималий вибір пропозиції на сайтах, де публікують платні вакансії від посередників. Наприклад, роботу на складі брендового одягу із зарплатою від 3000 євро чи фермерські роботи.

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