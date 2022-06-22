Ірландія заблокувала 1,7 млрд євро російських активів — Finance.ua

Ірландія заблокувала 1,7 млрд євро російських активів

Вчора 19:12 — Світ

Ірландія заблокувала 1,7 млрд євро російських активів

Ірландія заморозила російські банківські рахунки, а також рухоме та нерухоме майно фізичних та юридичних осіб з рф на суму 1,72 млрд євро.

Про це пише Irish Times із посиланням на МЗС Ірландії.

Левову частку цієї суми складають фінансові активи в різних банківських установах і фондах. Також йдеться про арешт приватних літаків, яхт і елітної нерухомості.

«Центральний банк написав у понеділок низці ділових і професійних організацій, щоб нагадати їм про роль у нагляді за фінансовими санкціями в державі, а також про відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС, оскільки війна росії проти України триває», — зазначили у виданні.

Листи, зокрема, були надіслані до юридичного товариства, адвокатури Ірландії, окремих торгових палат, Ibec, IDA Ireland, Enterprise Ireland, бухгалтерських органів та Ірландського конгресу профспілок. У листах нагадали, що не повідомляння про порушення санкцій або підозри на порушення є кримінальним злочином.

Нагадаємо, парламент Канади може найближчим часом ухвалити закон, який передбачатиме можливість замороження і конфіскації пов’язаних із росією активів, які потрапили під санкції.

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