Ірландія заблокувала 1,7 млрд євро російських активів — Finance.ua
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Ірландія заблокувала 1,7 млрд євро російських активів

Вчора 19:12Світ
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Ірландія заблокувала 1,7 млрд євро російських активівІрландія заблокувала 1,7 млрд євро російських активів
Ірландія заморозила російські банківські рахунки, а також рухоме та нерухоме майно фізичних та юридичних осіб з рф на суму 1,72 млрд євро.
Про це пише Irish Times із посиланням на МЗС Ірландії.
Левову частку цієї суми складають фінансові активи в різних банківських установах і фондах. Також йдеться про арешт приватних літаків, яхт і елітної нерухомості.
«Центральний банк написав у понеділок низці ділових і професійних організацій, щоб нагадати їм про роль у нагляді за фінансовими санкціями в державі, а також про відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС, оскільки війна росії проти України триває», — зазначили у виданні.
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Листи, зокрема, були надіслані до юридичного товариства, адвокатури Ірландії, окремих торгових палат, Ibec, IDA Ireland, Enterprise Ireland, бухгалтерських органів та Ірландського конгресу профспілок. У листах нагадали, що не повідомляння про порушення санкцій або підозри на порушення є кримінальним злочином.
Нагадаємо, парламент Канади може найближчим часом ухвалити закон, який передбачатиме можливість замороження і конфіскації пов’язаних із росією активів, які потрапили під санкції.
За матеріалами: Фінансовий клуб
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