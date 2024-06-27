Українцям виплачуватимуть гроші за повернення додому: ПАРЄ ухвалила рішення — Finance.ua

Українцям виплачуватимуть гроші за повернення додому: ПАРЄ ухвалила рішення Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Українцям виплачуватимуть гроші за повернення додому: ПАРЄ ухвалила рішення

У четвер, 27 червня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за виплату грошової допомоги українським громадянам, які повернуться додому після закінчення війни.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, деякі країни Європи вже розглядають програми допомоги для повернення українських біженців додому після війни. Виплати на дорогу до України надають українцям у Швейцарії (близько 500 євро), Норвегії (1500 євро).

У Чехії програму допомоги на повернення до України запроваджують із 1 червня 2024 року. Проект діятиме до листопада і охопить понад 400 біженців. Охочим повернутися придбають квитки на автобуси чи організують медичний транспорт.

У минулому році громадська організація «Інша освіта» оголосила про грошову підтримку українцям у рамках стипендіальної програми Vidnova Fellowship Ukraine. Програма передбачає фінансову підтримку у розмірі 18 тисяч гривень, які виплачуватимуться три місяці.

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