Гроші за повернення додому: кому з українців виплатять понад 18 тисяч гривень — Finance.ua

Гроші за повернення додому: кому з українців виплатять понад 18 тисяч гривень Сьогодні 12:06 — Особисті фінанси

Гроші за повернення додому: кому з українців виплатять понад 18 тисяч гривень

Українці, які з початком повномасштабної війни виїхали за кордон, а тепер планують повернутися додому, можуть отримати фінансову підтримку у розмірі 18 тисяч гривень. Мова про тих громадян, які у мирному житті працювали в громадському, освітньому та культурному секторах.

Як йдеться на сайті громадської організації «Інша освіта», грошова підтримка українцям надається у рамках стипендіальної програми Vidnova Fellowship Ukraine.

Хто може розраховувати на виплати

Зазначається, що ГО планує підтримати 50 людей, які вимушено покинули Батьківщину, але зараз повертаються назад. Програма передбачає фінансову підтримку у розмірі 18 тисяч гривень, які виплачуватимуться три місяці.

Фінансування допоможе відновити освітянам чи культурним діячам свої проєкти в Україні. А на додаткові 10 тисяч, які також надає громадська організація, люди зможуть організувати робочі простори, менторство або навчання.

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Програмою зможуть скористатися активістки та активісти, мисткині та митці, соціальні підприємці, культурні діячки та діячі, які:

після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон, але планують повернутися в Україну в наступні три місяці та шукають підтримки задля того, аби відновити свою професійну діяльність;

після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон, але повернулися в Україну впродовж останніх трьох місяців та хочуть відновити свою професійну діяльність.

Пріоритет надаватиметься людям, які працюють у таких напрямах:

культура та мистецтво;

неформальна освіта;

громадський активізм;

екологія та охорона довкілля;

незалежні медіа;

подолання наслідків війни в суспільстві;

соціальні інновації та соціальне підприємництво;

захист прав людини.

Як долучитися до програми

Зацікавлені українці можуть до 29 вересня заповнити аплікаційну форму, після чого з ними зв’яжуться організатори. Водночас наголошується, що учасників відбиратимуть, якщо у них є:

чіткий та структурований план реалізації діяльності на час отримання стипендії;

розуміння та бачення подальшої роботи за результатами діяльності, розпочатої в межах стипендіальної програми;

зв’язок з професійною діяльністю до 24 лютого 2022 року;

запропонована діяльність відповідає тематичним напрямам програми Vidnova Fellowship Ukraine.

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