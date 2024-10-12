Вартість життя у Швеції: скільки витрачають на житло, їжу та транспорт — Finance.ua

Вартість життя у Швеції: скільки витрачають на житло, їжу та транспорт
Швеція часто вважається дорогою країною для життя, проте насправді її ціни нижчі порівняно з більшістю країн Західної Європи. Хоча ресторани та магазини дійсно дорогі, загальна вартість життя у Швеції є нижчою, ніж у 79% країн Західної Європи.
Про це пише visitukraine.today.
Столиця країни — Стокгольм, є безперечно найдорожчим містом. У 2024 році в дослідженні Mercer Cost of Living він посів 102 місце із 226 міст. У 2021 році Стокгольм перебував на 72 місці.
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Зауважимо, що столиця дешевша за такі міста, як Брюссель, Люксембург і Мадрид, однак дорожча за Барселону, Прагу та Торонто.
Ціни на оренду житла
Як і в більшості європейських країн, оренда житла у Швеції є найбільшою статтею витрат, що становить понад 30% бюджету. Вартість квартири залежить від муніципалітету, району (місто чи село) та розміру житла.
У менших містах можна орендувати квартиру за 650−1 000 євро (5 000−11 000 шведських крон), тоді як в центрі Стокгольма однокімнатне житло коштуватиме від 1 000 до 2 000 євро на місяць (10 000−20 000 шведських крон). Приватні будинки обійдуться від 1 000 до 2 500 євро.
Життя в передмісті зазвичай дешевше, ніж у центрі міста.
Попит на оренду нерухомості в Швеції дуже високий, що ускладнює процес пошуку житла напряму від власника.
Експати часто починають з короткострокової оренди, щоб мати більше часу для пошуку постійного житла.
При підписанні договору власники можуть вимагати підтвердження працевлаштування та доходу, а іноді й поручителя, якщо вважають дохід недостатнім. Часто також просять оплату першого й останнього місяців наперед.
Комуналка
Комунальні послуги зазвичай коштують від 90 до 200 євро на місяць (1 000−2 000 шведських крон).
У Швеції можна обирати постачальника цих послуг, а порівняти ціни можна через спеціальні сервіси. Однак часто комунальні витрати включаються в орендний договір.
Інтернет обійдеться приблизно в 30 євро (350 шведських крон) на місяць.
Важливо зазначити, що ціни можуть варіюватися залежно від міста, району та інших факторів. Також у великих містах Швеції існує система черг на житло, що може ускладнити пошук оренди.
Веб-сайти для пошуку житла у Швеції:
Ціни на харчові продукти
Ціни на продукти у Швеції вищі середніх. На місяць родині з трьох осіб слід розраховувати на суму 600 — 800 євро (7 000 — 9 000 шведських крон).
Ціни на товари місцевого виробництва досить помірні. Вартість імпортних продуктів значно вища, у зв’язку з логістичними особливостями.
У країні працюють великі європейські мережі супермаркетів. Купляти там продукти дешевше, ніж у невеликих крамницях чи на ринках Швеції.
Приблизні ціни на базові продукти у Швеції:
- молоко 1 л — від 1 до 1,50 євро;
- куряче філе 1 кг — від 8 до 11 євро;
- картопля 1 кг —- від 1 до 1,50 євро;
- хліб — від 2 до 3 євро;
- яйця 10 шт — від 2 до 3 євро;
- рис 1 кг — до 2 євро;
- олія 1 л — від 2,5 до 3,5 євро.
Стандартна вечеря в недорогому ресторані обійдеться у 30 — 35 євро (300−400 крон) на людину, у закладі середнього класу обід з 3-х страв буде коштувати 70 євро (800 крон).
Вартість капучино — 2,75−4,5 євро (30−50 крон), пляшка пива 0,5 л від 1,5 до 7 євро (50 до 75 шведських крон).
Ціни на транспорт та витрати на бензин
Система громадського транспорту у Швеції дуже розвинена. Більша частина витрат фінансується державою.
Разовий квиток коштує 3,5 євро (39 крон). Проїзний на місяць у Стокгольмі обійдеться у 85,38 євро (970 шведських крон).
Пересуватись на автомобілі значно дорожче.
На пальне в країні встановлені наступні ціни: 95 бензин — 1,67 — 1,85 євро (19 — 21 крона), 98 бензин — 1,76 — 2 євро (20−22 крони), дизель — 1,76 — 2 євро (20−22 крони).
Також значними є витрати на паркування.
Медичні послуги у Швеції
У Швеції одна з найкращих систем охорони здоров’я у світі, яка фінансується державою. Усі постійні мешканці Швеції, включаючи експатів, мають доступ до системи охорони здоров’я.
Доплата за консультацію лікаря для застрахованих осіб мінімальна, 18−26 євро (200−300 крон). Також держава покриває значний відсоток витрат за ліки, які відпускаються по рецепту.
Якщо вам знадобиться термінова медична допомога, однак у вас ще не має шведського державного податкового номера, ви зможете отримати лікування в місцевому центрі невідкладної допомоги (närakut).
Узагальнюючи приблизні ціни на базові потреби у Швеції, середній бюджет родини з 2 осіб становитиме від 2 500 до 3 000 євро на місяць.
Нагадаємо, уряд Швеції планує збільшити виплати біженцям за повернення на Батьківщину до 350 тис. шведських крон (34 000 доларів).
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