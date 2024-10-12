Вартість життя у Швеції: скільки витрачають на житло, їжу та транспорт — Finance.ua

Вартість життя у Швеції: скільки витрачають на житло, їжу та транспорт Сьогодні 11:19 — Світ

Вартість життя у Швеції: скільки витрачають на житло, їжу та транспорт, Фото: freepik

Швеція часто вважається дорогою країною для життя, проте насправді її ціни нижчі порівняно з більшістю країн Західної Європи. Хоча ресторани та магазини дійсно дорогі, загальна вартість життя у Швеції є нижчою, ніж у 79% країн Західної Європи.

Про це пише visitukraine.today.

Столиця країни — Стокгольм, є безперечно найдорожчим містом. У 2024 році в дослідженні Mercer Cost of Living він посів 102 місце із 226 міст. У 2021 році Стокгольм перебував на 72 місці.

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Зауважимо, що столиця дешевша за такі міста, як Брюссель, Люксембург і Мадрид, однак дорожча за Барселону, Прагу та Торонто.

Ціни на оренду житла

Як і в більшості європейських країн, оренда житла у Швеції є найбільшою статтею витрат, що становить понад 30% бюджету. Вартість квартири залежить від муніципалітету, району (місто чи село) та розміру житла.

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У менших містах можна орендувати квартиру за 650−1 000 євро (5 000−11 000 шведських крон), тоді як в центрі Стокгольма однокімнатне житло коштуватиме від 1 000 до 2 000 євро на місяць (10 000−20 000 шведських крон). Приватні будинки обійдуться від 1 000 до 2 500 євро.

Життя в передмісті зазвичай дешевше, ніж у центрі міста.

Попит на оренду нерухомості в Швеції дуже високий, що ускладнює процес пошуку житла напряму від власника.

Експати часто починають з короткострокової оренди, щоб мати більше часу для пошуку постійного житла.

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При підписанні договору власники можуть вимагати підтвердження працевлаштування та доходу, а іноді й поручителя, якщо вважають дохід недостатнім. Часто також просять оплату першого й останнього місяців наперед.

Комуналка

Комунальні послуги зазвичай коштують від 90 до 200 євро на місяць (1 000−2 000 шведських крон).

У Швеції можна обирати постачальника цих послуг, а порівняти ціни можна через спеціальні сервіси. Однак часто комунальні витрати включаються в орендний договір.

Інтернет обійдеться приблизно в 30 євро (350 шведських крон) на місяць.

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Важливо зазначити, що ціни можуть варіюватися залежно від міста, району та інших факторів. Також у великих містах Швеції існує система черг на житло, що може ускладнити пошук оренди.

Веб-сайти для пошуку житла у Швеції:

Ціни на харчові продукти

Ціни на продукти у Швеції вищі середніх. На місяць родині з трьох осіб слід розраховувати на суму 600 — 800 євро (7 000 — 9 000 шведських крон).

Ціни на товари місцевого виробництва досить помірні. Вартість імпортних продуктів значно вища, у зв’язку з логістичними особливостями.

У країні працюють великі європейські мережі супермаркетів. Купляти там продукти дешевше, ніж у невеликих крамницях чи на ринках Швеції.

Приблизні ціни на базові продукти у Швеції:

молоко 1 л — від 1 до 1,50 євро;

куряче філе 1 кг — від 8 до 11 євро;



картопля 1 кг —- від 1 до 1,50 євро;



хліб — від 2 до 3 євро;



яйця 10 шт — від 2 до 3 євро;



рис 1 кг — до 2 євро;



олія 1 л — від 2,5 до 3,5 євро.



Стандартна вечеря в недорогому ресторані обійдеться у 30 — 35 євро (300−400 крон) на людину, у закладі середнього класу обід з 3-х страв буде коштувати 70 євро (800 крон).

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Вартість капучино — 2,75−4,5 євро (30−50 крон), пляшка пива 0,5 л від 1,5 до 7 євро (50 до 75 шведських крон).

Ціни на транспорт та витрати на бензин

Система громадського транспорту у Швеції дуже розвинена. Більша частина витрат фінансується державою.

Разовий квиток коштує 3,5 євро (39 крон). Проїзний на місяць у Стокгольмі обійдеться у 85,38 євро (970 шведських крон).

Пересуватись на автомобілі значно дорожче.

На пальне в країні встановлені наступні ціни: 95 бензин — 1,67 — 1,85 євро (19 — 21 крона), 98 бензин — 1,76 — 2 євро (20−22 крони), дизель — 1,76 — 2 євро (20−22 крони).

Також значними є витрати на паркування.

Медичні послуги у Швеції

У Швеції одна з найкращих систем охорони здоров’я у світі, яка фінансується державою. Усі постійні мешканці Швеції, включаючи експатів, мають доступ до системи охорони здоров’я.

Доплата за консультацію лікаря для застрахованих осіб мінімальна, 18−26 євро (200−300 крон). Також держава покриває значний відсоток витрат за ліки, які відпускаються по рецепту.

Якщо вам знадобиться термінова медична допомога, однак у вас ще не має шведського державного податкового номера, ви зможете отримати лікування в місцевому центрі невідкладної допомоги (närakut).

Узагальнюючи приблизні ціни на базові потреби у Швеції, середній бюджет родини з 2 осіб становитиме від 2 500 до 3 000 євро на місяць.

Нагадаємо, уряд Швеції планує збільшити виплати біженцям за повернення на Батьківщину до 350 тис. шведських крон (34 000 доларів).

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