Вартість життя у Туреччині: витрати на місяць, оренда житла, транспорт, харчування — Finance.ua

Вартість життя у Туреччині: витрати на місяць, оренда житла, транспорт, харчування Сьогодні 17:11 — Особисті фінанси

Вартість життя у Туреччині: витрати на місяць, оренда житла, транспорт, харчування

Туреччина може здивувати експатів досить помірними цінами. Вартість життя в країні варіюється в залежності від регіону. Найдорожче жити у великих містах та ділових центрах. Однак, Стамбул хоча і визнаний найдорожчим містом Туреччини, значно дешевший, ніж Лондон чи Нью-Йорк.

10 000 — 15 000 лір (500-750€) на місяць. Як свідчать підрахунки порталу visitukraine.today , родині з 2-х осіб у Туреччині варто розраховувати на бюджет у

Оренда житла та комунальні послуги

Найбільшою статтею витрат стане оренда житла. Якщо ви плануєте винаймати житло на березі Егейського чи Середземного моря варто розраховувати на суму від 4000 до 6000 турецьких лір на місяць (200-330€) за двокімнатну квартиру.

У Стамбулі однокімнатна квартира на околиці міста коштує від 3500 лір (180€). Чим ближче до центра, тим вищі ціни. За квартиру у серці Стамбула можна платити й 100 000 лір (5 200€) на місяць.

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Щомісячні комунальні послуги складаються з плату за електроенергію, воду, газ, телефон, інтернет та телебачення, середня вартість 1250 лір (65€).

У порівнянні з іншими країнами Інтернет та мобільний зв’язок доволі дешеві, відповідно 265 лір (14€) та 50 лір (2€) на місяць.

Вартість харчування

Продукти в Туреччині зазвичай свіжі та за доступними цінами. Купляти їх можна у місцевих мережах супермаркетів або на ринках. Бюджет на харчування для родини з 2-х дорослих складає 2800 лір (145€) на місяць.

Баранина і телятина у Туреччині дорогі, від 120 до 150 лір за кілограм (6-8€), найпопулярнішою є курка — 70 лір (3,5€) за 1 кг. Овочі та фрукти від 10 до 20 лір (0,5-1€) за 1 кг.

Вартість проїзду

Система громадського транспорту у Туреччині представлена трамваями, автобусами, метро та поромами. Проїзний квиток у Стамбулі коштує 602 ліри (31€) на місяць.

Багато турків віддають перевагу автомобілям. Проте манера керування у них має певні особливості. Водії їздять дуже неспокійно, тому молодим автовласникам може бути у Туреччині важко.

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Вартість 1 л палива — 22 ліри (1,1€). Технічне обслуговування та страхування авто 1250 лір (65€) на місяць.

Приємною новиною для українських водіїв є те, що у Туреччині більше не потрібно обмінювати українське посвідчення водія.

Розваги

Обід у бюджетному ресторані чи закладі фаст-фуду коштує орієнтовно 40 лір на людину (2€). Вечеря на двох у ресторані середнього класу 300 лір (15€). Чай, кава та десерт у кафе тричі на тиждень — 350 лір (18€).

У Туреччині дуже високі податки на алкоголь, бокал пива обійдеться вам у 70 лір (майже 4€), пляшка вина — 150 лір (8€).

Абонент на місяць у фітнес-зал — 380 лір (20€). Квиток у кінотеатр — 58 лір (3€).

Медичні послуги

Медичне обслуговування у Туреччині високої якості, лікарі працюють згідно з європейськими стандартами. Страхування є обов’язковим. Платіж на місяць у державному страховому агентстві становить 580 лір (30€). Консультація лікаря коштує 150 лір (8€).

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