Скільки нерухомості придбали українці в Туреччині — Finance.ua

Скільки нерухомості придбали українці в Туреччині Сьогодні 18:43 — Нерухомість

Скільки нерухомості придбали українці в Туреччині

За 10 місяців 2022 року українці купили майже 2 тисячі будинків та квартир у Туреччині. Високий попит пов’язаний, зокрема, із великою кількістю біженців.

Про це пише Tuik

Відповідні дані наводить турецька державна статистична агенція. Згідно із даними відомства, цьогоріч українці перевершили показники 2020 та 2021 років.

З січня до жовтня українці купили 1991 житловий об’єкт у Туреччині. Для порівняння у 2021 році громадяни України придбали тут 1246 житлових об’єктів, а у 2020 — лише 771.

Таким чином українці увійшли у десятку іноземців, які найактивніше купують турецьку нерухомість, посівши шосте місце.

Скільки коштує нерухомість у Туреччині

За даними платформи Endeksa, у жовтні 2022 року середня вартість квадратного метра житла в Туреччині становила 12 571 ліру (675 доларів), а середня ціна житлового об’єкта — 1 634 230 лір (87 750 доларів).

Тобто річне зростання цін на житло в лірах склало 199%, а період окупності інвестицій — 19 років.

Найбільше за рік подорожчала нерухомість Анталії, де подорожчання в лірах склало 246%. На другому місці — Стамбул зі зростанням вартості на 229%. В Анкарі ціни на житло підвищилися на 208%, в Мугле — на 160%, а в Мерсіні — на 22%.

Довідка Finance.ua:

за даними експертів, купивши нерухомість в Туреччині, ви можете розраховувати на постпродажний сервіс — ріелторські компанії повністю займатимуться здачею вашої квартири, а ви отримуватимете дохід на картку;

покупець нерухомості у Туреччині платить 4% від кадастрової вартості за тапу — право власності. Оплачується це вже у земельному кадастрі після того, як угода завершена. Більше деталей щодо таких угод, а також про ціни на житло у Туреччині — читайте тут.



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Телеканал 24 За матеріалами:

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