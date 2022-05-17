Інвестиції в нерухомість за кордоном: Іспанія, Грузія, Туреччина — Finance.ua

Інвестиції в нерухомість за кордоном: Іспанія, Грузія, Туреччина

Вчора 14:30 — Особисті фінанси

Інвестиції в нерухомість за кордоном: Іспанія, Грузія, Туреччина





Якщо порівнювати з іншими державами, в які можна інвестувати, найцікавішим і найприбутковішим був ринок саме в Україні. Але після початку повномасштабної війни вкладники почали шукати інші варіанти інвестицій у нерухомість.



Що про це потрібно знати, і які ціни на житло пропонують такі країни як Туреччина, Іспанія та Грузія — розповіла керуючий партнер у KDU Realty Group Олена Маленкова на конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ». Купити запис конференції можна за посиланням. До 24 лютого цього року багато інвесторів вкладали гроші в український ринок нерухомості — і весь 2020 та 2021 рік ринок показував зростання.Якщо порівнювати з іншими державами, в які можна інвестувати, найцікавішим і найприбутковішим був ринок саме в Україні. Але після початку повномасштабної війни вкладники почали шукати інші варіанти інвестицій у нерухомість.Що про це потрібно знати, і які ціни на житло пропонують такі країни як Туреччина, Іспанія та Грузія — розповіла керуючий партнер у KDU Realty Group Олена Маленкова на конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ».

«Починаючи з 2014 року, коли з нами вперше сталася війна, багато українців вже стали думати про те, що потрібно диверсифікувати свої ризики, і почали дивитися на інші країни», — розповіла експерт.

Як обрати країну для інвестицій — головні фактори

1. Ціна. Тобто, якщо ви готові вкласти 100 тис. доларів у нерухомість України, то потрібно порівняти, що ви можете купити на ці гроші в інших країнах. Тому що в тій же Німеччині на цю суму не вдасться купити нічого. Або вийде там, де ви не отримуватимете жодного доходу.

2. Безпека. Це дає можливість спокійно існувати та мати нерухомість, яка не буде зруйнована бомбами, тайфунами, повенями чи землетрусами.

3. Ліквідність. Це можливість швидко вийти з інвестицій. Тобто якщо ви купили квартиру, потрібно знати законодавство, щоб розуміти, як швидко можна її продати.

4. Захист інвестицій. В Україні немає захисту інвестицій у нерухомість. Це означає, що якщо ви вклали гроші — це лише ваші ризики. Але все ж таки це дуже важливий момент для зниження ризиків.

«Що ще треба враховувати при інвестуванні в іншу країну? Перше — це ціна, тобто що ви можете купити на ті кошти, які ви відклали. Друге — з якою метою ви інвестуєте. Наприклад, для того щоб мати запасний аеродром. Як ми зараз говоримо: щоб була квартира десь як мінімум у Львові або Туреччині, Іспанії, Грузії, тому що ми з вами зіткнулися з тим, що навіть зняти квартиру в тих країнах, які приймали біженців, було складно. Що ви хочете — чи жити там, чи здавати. Від цього залежить, у тому числі, і в яку країну вам краще вкладати», — сказала Маленкова.

За її словами, не менш важливо знати законодавство країн, тому що при незнанні законів країни можна натрапити на багато підводних каменів, які потім можуть призвести до серйозних проблем.

Іспанія

З 2017 року українці збільшили свою присутність на іспанському ринку нерухомості з 8,5% до 17,5%. Тоді ріелтори почали активно пропонувати купувати заставну нерухомість через те, що вона була дешевою. Експерт зазначає, що у 2017 році двокімнатну квартиру неподалік моря можна було купити за 40 тис. доларів.

Зараз ціни перебувають на такому рівні:

Тенеріфе та Канарські острови — від 35-40 тис. євро;

Майорка і Балеарські острови — від 50-60 тис євро;

Барселона та її округи — від 70-80 тис. євро;

Коста-дель-Соль — від 40-50 тис. євро;

Коста Брава — від 60 тис євро;

Коста Бланка — від 45-50 тис. євро.

Грузія

Як стверджує Маленкова, до пандемії українці мали в інвестпортфелі до 40-70% нерухомості Грузії. Наразі цей показник упав до 18-25%.

«Як можна інвестувати в Грузію? Можна купувати апартаменти та готельні комплекси. Батумі та Тбілісі — це основні місця, куди найчастіше інвестують. У Батумі взагалі дуже швидко зростали ціни та окупність становила до 5-5,5 років. Тому туди часто вкладали на рівні будівництва. Дуже багато комплексів здавалися під готельні мережі, і якщо ви купили апартаменти в хорошому серйозному комплексі, то могли спати спокійно, тому що вони постійно були здані і цим займався готель», — розповіла керуючий партнер в KDU Realty Group.

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Через пандемію ринок сильно просів: багато готельних комплексів порожні, а ціни на оренду знизилися приблизно на 25%. Проте зараз ціни в Грузії піднімають росіяни, які тікають із країни.

Але якщо говорити про те, що вклали на котловані і вийшли на введенні в експлуатацію, то ми нічого не втрачаємо. Так само якщо ми купили апартаменти і далі їх експлуатує готель, то ми теж отримуємо свої гроші. У них дуже простий вхід в інвестицію і вихід із неї. Але все упирається в ринок", — розповіла Маленкова.

Туреччина

Купивши нерухомість в Туреччині, ви можете розраховувати на постпродажний сервіс — ріелторські компанії повністю займатимуться здачею вашої квартири, а ви отримуватимете дохід на картку.

Витрати. Покупець платить 4% від кадастрової вартості за тапу — право власності. Оплачується це вже у земельному кадастрі після того, як угода завершена.

Тап гарантується державою і не може бути скасований у жодному разі.

Крім того, у Туреччині за операцію ріелтору платить продавець, тому жодних інших витрат немає.

Ціни. Нині ціни на найпопулярніший регіон на середземноморському узбережжі збільшилися вдвічі. Так, в Аланії на вторинному ринку можна купити квартиру з однією спальнею від 80 тис. євро. На первинці така коштуватиме 100 тис. євро і вище. Але експерт зазначає, що у нових ЖК, які пропонуються, практично всі такі квартири продані. Можна купити квартиру із двома спальнями, але ціни вже від 140 тис. євро.

Маленкова розповіла про цікавий і дуже недооцінений регіон Кушадасі — він не дуже «розкручений», але там вже почали активно будувати. Там ще можна купувати на рівні будівництва від 50–60 тис. євро.

«Можу додати, що Туреччина зараз користується попитом не тільки в українців, а й у європейських мешканців завдяки своєму клімату, толерантності до всіх націй та кращому сервісу», — зазначила вона.

Також турецькі девелопери надають всілякі бонуси та розстрочки, але у тому випадку, коли немає ажіотажу. У Туреччині можна отримати кредит під 7-8% у євро або 14% у лірах. Для цього потрібно мати 50% коштів. Але, на думку експерта, це не дуже вигідно.

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