Інвестиції у нерухомість: на що зараз варто зважати — Finance.ua

Інвестиції у нерухомість: на що зараз варто зважати

Вчора 15:31 — Особисті фінанси

Під час війни нерухомість може обтяжувати. Не лише у законодавчому і правовому полі (податки, забезпечення житла, відповідальність).

«Війна показала, що якщо у вас є нерухомість, то ви не можете її спакувати у валізу і забрати з собою. Адже такі інструменти як облігації чи криптовалюти — ви можете зберегти на флешку чи телефон, кинути у кишеню і піти. Тому зараз в Україні багато інвесторів будуть звертати увагу саме на такі активи, які є „легкопідйомними“», — зазначив експерт.

Із нерухомістю ситуація значно гірша. Зокрема, значно постраждали інвестори у ті новобудови, які були пошкоджено чи навіть зруйновано.

Як обирати нерухомість для вкладів

Якщо ж вам все ж хочеться вкласти кошти у нерухомість, експерт поділився певними принципами щодо вибору об’єкту після війни:

по-перше, завжди перевіряйте фізичний стан об’єкту;

перевіряйте документи;



перевіряйте продавця;



перевіряйте ціну за квадратний метр.



«Якщо три останні принципи існували і до війни, то перший є новим, але не менш важливим. Під перевіркою фізичного стану об’єкту мається на увазі не стільки перевірка, чи він є житловим і вцілілим, скільки чи не пошкоджені комунікації довкола будинку і опорні стіни будівлі, а також — що знаходиться довкола будинку. Бо може виявитися, що квартира, яку ви придбали, знаходиться біля зруйнованого будинку. Теоретично його мають відновити і він має інвестиційний потенціал, але навколо інфраструктури немає — вона знищена. Тому такі інвестиції доведеться повертати довше, ніж ви собі уявляли і планували», — наголосив Копоть.

Аспект перевірки документів забудови також виходить на новий рівень, тому що багато українців, утікаючи з України через війну, могли не взяти із собою оригінали документів.

«Відповідно, вам будуть пропонувати продати нерухомість за копіями, за довіреностями тощо. Ці моменти треба добре відстежувати, аби не потрапити на „посередників“», — розповідає експерт.

Ці посередники можуть заявити, що знають власника, і вмовляти вас оформити попередній договір зараз, внісши завдаток. Мовляв, офіційно все вирішиться через 2-3 місяці, коли повернеться власник.

На такі афери краще не вестися, адже немає жодних гарантій, що «посередник» в один момент просто не зникне із вашими грошима.

Обмеження при купівлі нерухомості

Наразі реєстр речових прав працює, однак зі значними обмеженнями. Наприклад, він працює лише в регіонах, де не ведуться активні бойові дії, і є доступним лише для окремих нотаріусів зі списку Міністерства юстиції.

«Важливим обмеженням є й те, що ви можете посвідчити угоду про купівлю нерухомості лише у нотаріуса тієї області, де розташована ваша нерухомість. Продавець також має бути фізично присутній при підписанні угоди. Це дещо убезпечує ваш договір», — зазначає експерт.

Шахрайства з ціною квартир

За словами юриста, зараз є багато шахрайських оголошень із продажу квартир. Наприклад, двокімнатку пропонують купити за 20 тисяч доларів, а трикімнатку — за 40 тисяч. Ці оголошення спрямовані на те, щоб залучити вас як клієнта, «зачепити на гачок», взяти передоплату і... зникнути.

«Оскільки зараз як такого ринку нерухомості немає, треба завжди перевіряти, що відбувається із ціною нерухомості того району, де ви зацікавлені її купити. Коливання до 5 тисяч доларів — не є суттєвими. Але якщо квартира до війни коштувала 70 тис., а зараз — 50 тис., то є питання — чому так?» — розповідає Копоть.

А що з орендою? Юрист зазначає, що вартість оренди квартир у Києві просіла на 40%, а на заході країни, навпаки, лише зросла. Однак це тимчасовий і спекулятивний момент, тому інвесторам у Львівській чи Хмельницькій області навряд вдасться заробити багато грошей на здачі житла в оренду за шаленими цінами.

Копоть розповів, що, на його думку, найкраще зараз вкладати кошти у нерухомість Києва. Тому що наразі багато валютних надходжень йде до країни, щоб компенсувати зруйноване майно та інфраструктуру по країні загалом. І хоча кошти децентралізуються, основний їх потік все ж буде направлений на Київ.

До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.