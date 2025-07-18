Румунія залишається однією з найдешевших країн Європейського Союзу: чому так — Finance.ua

Румунія залишається однією з найдешевших країн Європейського Союзу: чому так
Румунія залишається однією з найдешевших країн Європейського Союзу.
Згідно зі звітом Євростату, за цінами на 36% нижчими за середній показник ЄС, країна поступається лише Болгарії, де товари та послуги на 40% дешевші за середній показник по Європі.
Однак ця перевага є відносною, враховуючи, що Румунія залишається серед держав з найнижчими доходами та ВВП на душу населення в Союзі.
Дані, опубліковані у червні 2025 року, базуються на споживчих цінах на стандартний набір репрезентативних товарів і послуг, а також на інформації про витрати ВВП.
Аналіз охопив 36 європейських країн, і Національний інститут статистики (INS) підтверджує, що ціни в Румунії значно нижчі за середні по ЄС у більшості споживчих категорій.
У категорії «Їжа та безалкогольні напої» Румунія зафіксувала найнижчий рівень цін, який становить лише 76% від середнього показника по Європейському Союзу.
- Словаччина (83%)
- Польща (87%).
Люксембург (125%) та Данія (120%) є державами з найдорожчими товарами в цій групі.
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Румунія також посідає перше місце в розділі «Відпочинок та культура» з індексом цін 67%, за нею йде Болгарія (68%).
Болгарія також має найнижчі ціни на обслуговування житла, електроенергію та газ (38%), тоді як Хорватія має найнижчі ціни після Болгарії в цій категорії — 44%.
Однак Румунія також є однією з країн з найнижчими доходами. За даними Євростату, індекс фізичного обсягу ВВП на душу населення, скоригований за паритетом купівельної спроможності (ПКС), у 2024 році становив лише 78% від середнього показника по ЄС.
Нижче за Румунію йдуть Угорщина та Хорватія (77%), а на останньому місці — Болгарія, ВВП на душу населення якої на 34% нижчий за середній показник по Союзу.
Нагадаємо, 31 березня 2024 Румунія офіційно частково вступила до Шенгенської зони, а з 1 квітня 2024 року почала видавати шенгенські візи типу C. Умови безвізу України з ЄС дозволяють українцям перебувати Румунії не більше 90 днів за 180 днів, якщо вони не отримують посвідку на проживання чи тимчасовий захист.
З 1 вересня 2024 вимоги для отримання або повторного отримання громадянства Румунії включатимуть обов’язковий збір біометричних даних.
Довідка Finance.ua:
- У грудні 2023 року дослідження, проведене канадським імміграційним агентством CanadaCIS, показало, що Румунія входить до десятки країн, у яких найлегше отримати громадянство. Дослідження проводилося з урахуванням даних Євростату з 2009 по 2021 рік.
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