Болгарія та Румунія отримали повноправне членство Шенгенської зони — Finance.ua
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Болгарія та Румунія отримали повноправне членство Шенгенської зони

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Країни-члени ЄС вирішили скасувати перевірку осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з Болгарією та Румунією та між ними з 1 січня 2025 року.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
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З моменту вступу до ЄС Болгарія та Румунія застосовували частини Шенгенської правової бази (Шенгенський acquis), в тому числі ті, що стосуються зовнішнього прикордонного контролю, співпраці поліції та використання Шенгенської інформаційної системи.
30 грудня 2023 року Рада ЄС прийняла рішення про застосування з 31 березня 2024 року решти частин Шенгенського законодавства та скасування перевірок осіб на внутрішніх повітряних і морських кордонах.
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Болгарія та Румунія остаточно приєдналися до Шенгенської зони.
Зараз Шенгенська зона охоплює 29 країн (25 з 27 держав-членів, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію) і 420 мільйонів людей. Контроль на внутрішніх кордонах з Кіпром ще не знято, а Ірландія не входить до Шенгенської зони.
За матеріалами:
Finance.ua
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