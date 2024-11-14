Румунія може приєднатися до Шенгенської зони з сухопутними кордонами в березні 2025 року — Finance.ua
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Румунія може приєднатися до Шенгенської зони з сухопутними кордонами в березні 2025 року

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Румунія може приєднатися до Шенгенської зони з сухопутними кордонами в березні 2025 року
Румунія може приєднатися до Шенгенської зони з сухопутними кордонами в березні 2025 року
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що повне членство в Шенгені з точки зору сухопутних кордонів може настати в березні 2025 року. Про це повідомляє Schengen.News.
Нагадаємо, Румунія частково увійшла до Шенгенської зони по повітрю та морю 31 березня 2024 року, але контроль на сухопутному кордоні все ще зберігається.
24 листопада 2024 року в Румунії відбудуться президентські вибори. Якщо жоден кандидат не набере другого голосу, другий тур виборів відбудеться 8 грудня 2024 року.

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Напередодні президентських виборів прем’єр-міністр Румунії заявив, що рішення про приєднання сухопутного кордону може бути прийняте до другого туру президентських виборів 8 грудня.
Чолаку сказав, що Комітет постійних представників у Європейському Союзі (COREPER) на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ 13 грудня ухвалить рішення щодо повного приєднання Румунії до Шенгенської зони на основі голосування COREPER.
У разі позитивного рішення контроль на сухопутному кордоні буде скасовано до весни 2025 року.

Довідка Finance.ua:

  • У грудні минулого року дослідження, проведене канадським імміграційним агентством CanadaCIS, показало, що Румунія входить до десятки країн, у яких найлегше отримати громадянство. Дослідження проводилося з урахуванням даних Євростату з 2009 по 2021 рік.
  • З 1 вересня вимоги для отримання або повторного отримання громадянства Румунії включатимуть обов’язковий збір біометричних даних Рішення прийнято після нових змін до Закону про громадянство Румунії №. 21/1991.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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