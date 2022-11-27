Країни, які видають посвідку на проживання іноземним власникам нерухомості — Finance.ua

Країни, які видають посвідку на проживання іноземним власникам нерухомості Сьогодні 08:14 — Нерухомість

Одні купують квартири по всьому світу, аби інвестувати та зберегти зароблені гроші, інші — щоб мати, де зупинитися за кордоном в будь-який момент. А дехто стає власником нерухомості в іншій країні, аби отримати посвідку на проживання.

В багатьох країнах світу діє програма надання посвідки на проживання або громадянства для іноземців, які купили нерухомість не дешевше за мінімально зазначену суму.

Ми ж підготували список держав, де можна придбати житло і на цій підставі оформити дозвіл на постійне проживання чи довгострокову візу.

Країни, які видають дозвіл на проживання іноземним власникам нерухомості

Азербайджан — потрібно придбати нерухомість від 60 000 доларів.

Албанія — будь-якої вартості.

Андорра — від 350 000 євро.

Вірменія — будь-якої вартості, але об’єкт треба обов’язково здавати в оренду.

Бахрейн — від 530 000 доларів.

Болгарія — від 320 000 євро.

Боснія та Герцеговина — будь-якої вартості.

Бразилія — від 132 000 доларів.

Угорщина — будь-якої вартості.

Греція — від 250 000 євро.

Грузія — від 100 000 доларів.

Іспанія — від 500 000 євро.

Кіпр — від 300 000 євро.

Коста-Ріка — від 100 000 доларів.

Латвія — від 250 000 євро.

Мальта — від 300 000 євро.

Мексика — 173 000 доларів (якщо купувати на компанію).

ОАЕ — від 205 000 доларів.

Оман — будь-якої вартості, але в особливих зонах, де немає об’єктів дешевше за 200 000 доларів.

Панама — від 300 000 доларів.

Парагвай — від 70 000 доларів.

Португалія — від 280 000 євро.

Північний Кіпр — будь-якої вартості.

Сербія — будь-якої вартості.

Таїланд — від 300 000 доларів.

Туреччина — від 50 000 доларів, якщо потрібна посвідка на проживання, яка дає право отримати громадянство з натуралізації; якщо вистачає туристичного дозволу на проживання, то вимог до ціни немає.

Узбекистан — від 100 000 доларів.

Чорногорія — будь-якої вартості.

Шрі-Ланка — від 75 000 доларів.

Еквадор — від 42 500 доларів.

Купівля нерухомості — не єдиний спосіб отримати право проживання у цих країнах. Ще є пенсійні, фрілансерські, студентські, інвестиційні, гостьові та інші дозволи на перебування та проживання за кордоном.

Телеканал 24 За матеріалами:

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