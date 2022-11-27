Країни, які видають посвідку на проживання іноземним власникам нерухомості — Finance.ua

Країни, які видають посвідку на проживання іноземним власникам нерухомості
Одні купують квартири по всьому світу, аби інвестувати та зберегти зароблені гроші, інші — щоб мати, де зупинитися за кордоном в будь-який момент. А дехто стає власником нерухомості в іншій країні, аби отримати посвідку на проживання.
В багатьох країнах світу діє програма надання посвідки на проживання або громадянства для іноземців, які купили нерухомість не дешевше за мінімально зазначену суму.
Ми ж підготували список держав, де можна придбати житло і на цій підставі оформити дозвіл на постійне проживання чи довгострокову візу.
Країни, які видають дозвіл на проживання іноземним власникам нерухомості
- Азербайджан — потрібно придбати нерухомість від 60 000 доларів.
- Албанія — будь-якої вартості.
- Андорра — від 350 000 євро.
- Вірменія — будь-якої вартості, але об’єкт треба обов’язково здавати в оренду.
- Бахрейн — від 530 000 доларів.
- Болгарія — від 320 000 євро.
- Боснія та Герцеговина — будь-якої вартості.
- Бразилія — від 132 000 доларів.
- Угорщина — будь-якої вартості.
- Греція — від 250 000 євро.
- Грузія — від 100 000 доларів.
- Іспанія — від 500 000 євро.
- Кіпр — від 300 000 євро.
- Коста-Ріка — від 100 000 доларів.
- Латвія — від 250 000 євро.
- Мальта — від 300 000 євро.
- Мексика — 173 000 доларів (якщо купувати на компанію).
- ОАЕ — від 205 000 доларів.
- Оман — будь-якої вартості, але в особливих зонах, де немає об’єктів дешевше за 200 000 доларів.
- Панама — від 300 000 доларів.
- Парагвай — від 70 000 доларів.
- Португалія — від 280 000 євро.
- Північний Кіпр — будь-якої вартості.
- Сербія — будь-якої вартості.
- Таїланд — від 300 000 доларів.
- Туреччина — від 50 000 доларів, якщо потрібна посвідка на проживання, яка дає право отримати громадянство з натуралізації; якщо вистачає туристичного дозволу на проживання, то вимог до ціни немає.
- Узбекистан — від 100 000 доларів.
- Чорногорія — будь-якої вартості.
- Шрі-Ланка — від 75 000 доларів.
- Еквадор — від 42 500 доларів.
Купівля нерухомості — не єдиний спосіб отримати право проживання у цих країнах. Ще є пенсійні, фрілансерські, студентські, інвестиційні, гостьові та інші дозволи на перебування та проживання за кордоном.
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