Країни, які видають посвідку на проживання іноземним власникам нерухомості — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни, які видають посвідку на проживання іноземним власникам нерухомості

Нерухомість
79
Одні купують квартири по всьому світу, аби інвестувати та зберегти зароблені гроші, інші — щоб мати, де зупинитися за кордоном в будь-який момент. А дехто стає власником нерухомості в іншій країні, аби отримати посвідку на проживання.
В багатьох країнах світу діє програма надання посвідки на проживання або громадянства для іноземців, які купили нерухомість не дешевше за мінімально зазначену суму.
Ми ж підготували список держав, де можна придбати житло і на цій підставі оформити дозвіл на постійне проживання чи довгострокову візу.
Країни, які видають дозвіл на проживання іноземним власникам нерухомості
  • Азербайджан — потрібно придбати нерухомість від 60 000 доларів.
  • Албанія — будь-якої вартості.
  • Андорра — від 350 000 євро.
  • Вірменія — будь-якої вартості, але об’єкт треба обов’язково здавати в оренду.
  • Бахрейн — від 530 000 доларів.
  • Болгарія — від 320 000 євро.
  • Боснія та Герцеговина — будь-якої вартості.
  • Бразилія — від 132 000 доларів.
  • Угорщина — будь-якої вартості.
  • Греція — від 250 000 євро.
  • Грузія — від 100 000 доларів.
  • Іспанія — від 500 000 євро.
  • Кіпр — від 300 000 євро.
  • Коста-Ріка — від 100 000 доларів.
  • Латвія — від 250 000 євро.
  • Мальта — від 300 000 євро.
  • Мексика — 173 000 доларів (якщо купувати на компанію).
  • ОАЕ — від 205 000 доларів.
  • Оман — будь-якої вартості, але в особливих зонах, де немає об’єктів дешевше за 200 000 доларів.
  • Панама — від 300 000 доларів.
  • Парагвай — від 70 000 доларів.
  • Португалія — від 280 000 євро.
  • Північний Кіпр — будь-якої вартості.
  • Сербія — будь-якої вартості.
  • Таїланд — від 300 000 доларів.
  • Туреччина — від 50 000 доларів, якщо потрібна посвідка на проживання, яка дає право отримати громадянство з натуралізації; якщо вистачає туристичного дозволу на проживання, то вимог до ціни немає.
  • Узбекистан — від 100 000 доларів.
  • Чорногорія — будь-якої вартості.
  • Шрі-Ланка — від 75 000 доларів.
  • Еквадор — від 42 500 доларів.
Місце для вашої реклами
Купівля нерухомості — не єдиний спосіб отримати право проживання у цих країнах. Ще є пенсійні, фрілансерські, студентські, інвестиційні, гостьові та інші дозволи на перебування та проживання за кордоном.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.