Вартість життя в Україні: що змінилося за два роки повномасштабної війни (інфографіка) — Finance.ua

Вартість життя в Україні: що змінилося за два роки повномасштабної війни (інфографіка) Сьогодні 20:05 — Особисті фінанси

Вартість життя в Україні: що змінилося за два роки повномасштабної війни (інфографіка)

Українці за два роки, крім бойових дій, сповна відчули на собі вплив повномасштабної війни на економіку країни. Зростання зарплат і пенсій хоч і було, але воно не завжди встигало за зростанням вартості комунальних тарифів, продуктів та пального. Незважаючи на те, що економіка вже оговталася від шоку, пов’язаного з початком вторгнення росії, життя в країні значно подорожчало.

Як змінилися макроекономічні показники та податки

Номінальний ВВП України зріс на 18,4%: 6 трлн 466,11 млрд грн (як закладено у держбюджеті-2024) проти 5 трлн 459,6 млрд в 2021 році.

На 106,6% збільшився державний борг України: 5 трлн 519,5 млрд грн на кінець 2023 року проти 2 трлн 672 млрд на кінець 2021-го.

Розмір золотовалютних резервів завдяки іноземній допомозі зріс на 32,5%: січень 2022 року — 29,09 млрд доларів, січень 2024-го — 38,53 млрд доларів.

Збільшилися теми інфляції у країні. У 2021 році рівень інфляції становив 10%, у 2022 році - цілих 26,6%, у 2023 році - 5,1%.

Що сталося з курсом гривні

Напередодні повномасштабної війни курс долара в Україні складав 28,89 грн. 24 лютого Національний банк зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн.

У червні 2022 року курс скоригували до 36,56 грн за долар (+25%). А у жовтні минулого року НБУ вирішив відмовитися від фіксованого курсу на користь режиму «керованої курсової гнучкості»: гривню підтримують, але дозволяють курсу реагувати на тенденції.

Курс євро перед війною становив 32,9 грн, сьогодні - 41,72 грн (+26,8%). Курс польського злотого зріс на 33,6% - 9,66 грн проти 7,23 грн до великої війни.

Комуналка

На підвищення деяких комунальних тарифів в Україні, як і раніше, діє мораторій. За два роки не змінилася вартість газу (7,96 грн за кубометр), холодної (16,16 грн за куб) та гарячої води (97,89 грн за куб), водовідведення (14,22 грн за куб) та опалення (1 654,41 грн за Гкал).

Але піднялися тарифи на електроенергію після того, як росія кілька місяців ракетами знищувала енергетичну інфраструктуру України.

З 1 червня минулого року тариф для побутових споживачів становить 2,64 грн/кВт-год замість 1,44 грн. Це зростання на 83,3% за умови споживання до 250 кіловат на місяць, і на 57,1% - якщо більше.

Щодо податків, то ставка податку на доходи фізичних осіб залишилася на рівні 18%. Мінімальний та максимальний ЄСВ зросли на 9,2%.

Соціальні показники

Середня зарплата по Україні, за даними Держстату, зросла на 23,9% - зараз вона становить 16 тис. 849 грн. Статистики із заборгованості немає, але перед війною борг із зарплати становив 3,2 млрд грн.

Мінімальна зарплата зросла на 9,2% - 7,1 тис. грн проти 6,5 тис. Зростання мінімальної пенсії склало 22,1% - 2 тис. 361 грн проти 1 тис. 934.

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні скоротилася на 67,4% - до 96 тис. 120 осіб на кінець минулого року. Це історичний мінімум, але цифра не відображає реальної картини.

Ще один важливий показник — зарплата солдата-контрактника на першій лінії оборони та «нулі»: зараз вона становить 120 тис. 587 грн., зростання на 343,2% порівняно з періодом до повномасштабної війни.

Споживчі ціни

На тлі повномасштабної війни в Україні подорожчали майже усі базові продукти. Наприклад, хліб: батон та пшеничний зросли в ціні на 27,3% та 31,1% відповідно.

Молоко подорожчало на 31,9%, свинина — на 49%, сало — на 66,4%, яйця — на 43,9%, цукор — на 18,9%, картопля — на 131%.

З базових продуктів подешевшали гречка (-39,4%) та олія (-3,5%).

Значно зросли ціни на пальне. Літр бензину А-95 коштує в середньому 51,02 грн (+62,2%), літр дизеля — 51,15 грн (+68,7%), літр автогазу — 28,43 грн (+49,4%).

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