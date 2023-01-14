Вартість життя на Кіпрі: скільки коштує оренда житла, транспорт та харчування — Finance.ua

Вартість життя на Кіпрі: скільки коштує оренда житла, транспорт та харчування Сьогодні 14:25 — Особисті фінанси

Вартість життя на Кіпрі: скільки коштує оренда житла, транспорт та харчування

Кіпр є однією з найпривабливіших країн Європи для експатів, адже тут досить висока якість життя за відносно помірні кошти. Згідно зі статистикою, кожен п’ятий житель Кіпру — іноземець.

Вартість життя на Кіпрі тримається на рівні таких європейських країн, як Польща, Угорщина та Румунія. Лімасол — економічний, культурний та фінансовий центр Кіпру — вважається найдорожчим містом країни, але у світовому рейтингу вартості життя, який був складений міжнародною компанією Mercer, він посів 156 місце з 209.

Родині з 2-х осіб на Кіпрі варто розраховувати на бюджет у 1700-1850€ на місяць.

Оренда житла та комунальні послуги

Як і в більшості країн світу оренда житла стане однією з основних статей витрат вашого бюджету. Проте його вартість можна віднести до головних переваг життя на Кіпрі.

Оренда однокімнатної квартири у центральній частині великого міста обійдеться у 730€ на місяць, на околиці — від 600€. За трикімнатну квартиру доведеться платити від 1200 до 1500€ на місяць.

Житловий фонд Кіпру представлений, як мебльованими, так і немебльованими квартирами, а також віллами та будинками. Великий відсоток квартир розташовано у новобудовах. Також більшість будинків на Кіпрі мають спільний або приватний басейн.

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Оренда може бути короткостроковою — тривалістю шість місяців або менше, або довгостроковою — 12 місяців та більше. Перед заїздом орендарі повинні сплатити заставу в розмірі місячної орендної плати. Якщо після закінчення терміну оренди, майно повертають в хорошому стані, то застава має бути повернута орендарям у повному обсязі.

Щомісячна плата за основні комунальні послуги для квартири площею 85 квадратних метрів, включаючи електроенергію та опалення, становитиме близько 162 євро на місяць.

Безлімітний інтернет — 45€ на місяць.

Вартість харчування

Кіпр — це справжній гастрономічний рай, адже продукти тут дуже смачні, а їх вартість помірна. Середній бюджет на купівлю продуктів на Кіпрі для родини з 2-х осіб становити близько 300-350€ на місяць.

Звичайно найсвіжіші продукти можна купити на місцевих ринках. Ціни тут досить привабливі: вода питна (1,5 л) — 0,7€, фрукти та овочі — від 0,35 до 0,8€ за кг, хліб — 1,2€, пляшка вина — 5€, яйця (10 штук) — 2€.

У кожному місті Кіпру працює безліч гарних кафе і ресторанів на березі моря, які пригощають стравами місцевої та світової кухні. Обід з 3-страв для двох в ресторані середнього класу обійдеться у 40€. Пляшка Coca-cola чи Pepsi коштує 1,5€. Чашка капучино — 3€. Комплексне меню у кафе швидкого харчування — 6€.

Вартість проїзду

Залізничне сполучення на Кіпрі відсутнє, а основу транспортної системи становлять автобуси. Разовий квиток коштує 1,5€. Однак, автобусне сполучення має ряд недоліків — розклад не дуже надійний, також спостерігаються обмеження у маршрутах.

Саме тому більшість експатів віддають перевагу поїздкам на власному чи орендованому автомобілі. Літр бензину на острові коштує приблизно 1,5€.

Послуги таксі — 5€ за кілометр.

Розваги та спорт

Щомісячна плата за членство у фітнес-клубі становить близько 56€. Оренда тенісного корту на годину у вихідний день коштує приблизно 34€.

Квиток у кінотеатр — від 9€.

Медичні послуги

Рівень медицини на Кіпрі досить високий, бо більшість фахівців пройшли навчання в Європі (в основному у Великій Британії) або в інших європейських країнах. Однак, на відміну від більшості європейських країн, на Кіпрі не вимагають наявність обов’язкового медичного страхування.

Візит до лікаря на Кіпрі коштує 50€, вартість одного дня перебування в лікарні (без лікування) — близько 150-200€.

Догляд за дітьми

У 2004 році уряд Кіпру ввів розпорядження про обов’язкове відвідування дітьми закладів дошкільної освіти протягом принаймні одного року перед вступом до початкової школи. Внаслідок цього ціни на дитячі садочки в країні значно зросли.

У середньому на місяць варто розраховувати на суму від 340 до 600€. Також доведеться сплатити й разову комісію за реєстрацію.

Послуги няні — від 3 до 5€ за годину.

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