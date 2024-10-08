Скільки грошей треба для початку інвестування в нерухомість за кордоном — Finance.ua

Скільки грошей треба для початку інвестування в нерухомість за кордоном Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Скільки грошей треба для початку інвестування в нерухомість за кордоном

Сума грошей, необхідна для початку інвестицій у закордонну нерухомість, залежить від кількох факторів, таких як країна, місто, тип нерухомості та ринок, на якому ви плануєте інвестувати.

Finance.ua у статті розглянув деякі ключові моменти, які впливають на початковий капітал:

Тип нерухомості

Житлова нерухомість. Це можуть бути квартири, будинки або вілли. Ціни варіюються від кількох десятків тисяч до кількох мільйонів доларів залежно від регіону:

у країнах Східної Європи, таких як Болгарія чи Грузія, можна знайти квартири за 40 тис. — 100 тис. доларів;

у Західній Європі (Німеччина, Франція, Іспанія) ціни починаються від 100 тис. — 300 тис. доларів для невеликих об’єктів у менш престижних районах;

у США та Канаді середні ціни на житлову нерухомість можуть стартувати від 200 тис. доларів і вище, залежно від міста.

Комерційна нерухомість. Ціни на офіси, магазини чи складські приміщення можуть бути значно вищими, особливо у великих містах або бізнес-центрах. Комерційні об’єкти можуть коштувати від кількох сотень тисяч до мільйонів доларів.

Країна та регіон

Європа. У країнах Західної Європи (Велика Британія, Франція, Швейцарія) ціни значно вищі, тому для початку інвестицій вам може знадобитися від 200 тис. до кількох мільйонів доларів.

Азія. В азійських країнах, як-от Таїланд чи В’єтнам, вартість нерухомості відносно низька — можна почати інвестувати від 50 тис. доларів.

Північна Америка. У США та Канаді для купівлі нерухомості у великих містах (наприклад, Нью-Йорк, Торонто) може знадобитися капітал від 200 тис. до 500 тис. доларів і більше.

Інші витрати

Окрім вартості самої нерухомості, існує низка додаткових витрат. Так, купівля нерухомості за кордоном часто передбачає послуги юриста, які можуть коштувати від 1% до 5% від вартості угоди.

Залежно від країни, податки на покупку можуть становити від 3% до 10% від ціни нерухомості.

Щорічні податки на нерухомість, страхування, ремонт та комунальні платежі також варто врахувати до загальної суми.

Можливість кредитування

У деяких країнах іноземні інвестори можуть отримати іпотечний кредит, що дозволяє почати інвестиції з меншим капіталом. Проте вам може знадобитися зробити початковий внесок у розмірі 20% - 50% від вартості об’єкта. Наприклад, якщо купуєте квартиру за 200 тис. доларів, для іпотеки вам може знадобитися початковий капітал у 40 тис. — 100 тис. доларів.

Інвестиційні програми

У деяких країнах, як-от Португалія, Іспанія, Греція, діють інвестиційні програми, що дозволяють отримати дозвіл на проживання в обмін на інвестиції в нерухомість. Зазвичай мінімальні інвестиції для таких програм становлять від 250 тис. до 500 тис. євро.

Детально про те, як інвестувати в нерухомість за кордоном і заробляти на цьому — читайте у статті за посиланням. 🏠

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