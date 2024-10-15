У Чехії значно зменшилось число біженців з України, які мешкають у безкоштовному житлі — Finance.ua

У Чехії значно зменшилось число біженців з України, які мешкають у безкоштовному житлі Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

У Чехії значно зменшилось число біженців з України, які мешкають у безкоштовному житлі

Станом на жовтень 2024 року лише 756 біженців з України користуються безкоштовним екстреним житлом у Чехії, в той час як в середині липня їх було понад 12 тисяч. З вересня діють нові умови, коли цим видом гуманітарного житла можуть користуватися лише особи, яким не було надано тимчасового захисту більше 90 днів.

Про це повідомляє Novinky.cz.

Які правила діяли раніше

До початку вересня існував виняток для вразливих категорій населення — жінок з маленькими дітьми, які могли користуватися безкоштовним житлом необмежений період часу.

Загальна кількість осіб, які перебувають в HUMPO, тобто людей, які відповідають законодавчим умовам для безкоштовного проживання, становить 756 осіб.

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HUMPO — це інформаційна система, в яку, серед іншого, вноситься інформація про вільні місця для проживання. Це дані на 6 жовтня, тоді як 14 липня таких людей було в рази більше — 12 213.

Різке зменшення пов’язане з тим, що із закінченням терміну дії винятку люди вразливих категорій також повинні були знайти платне житло.

«Найбільш вразливими є люди похилого віку, люди з інвалідністю та матері-одиначки з маленькими дітьми. Тобто люди, які з певних причин не можуть бути економічно активними», — розповіла Алена Вачова з некомерційної організації People in Need.

Що змінилось

З 1 серпня держава виплачує вразливій особі 6 тисяч крон на витрати на житло, 4 860 крон на дорослого і 3 490 крон на дитину, а також 4 188 крон на дитину у віці від 6 до 10 років.

Всі згадані виплати видаються в так званій гуманітарній допомозі. Якщо людина працює, то дохід відраховується з цієї допомоги. В середньому держава виплачує понад 7 300 крон на особу, включаючи згадані витрати на житло, із загальної кількості одержувачів допомоги 44 відсотки жінок і 39 відсотків дітей отримують допомогу.

Кількість отримувачів гуманітарної допомоги зменшується, у серпні їх було 93 тисячі, у січні — приблизно 97 тисяч.

Нагадаємо, доходи Чехії від податків та страхових внесків, що сплачують українські біженці, значно перевищують державні витрати на їхню підтримку. У першій половині цього року витрати становили 7,3 мільярда крон, тоді як доходи досягли 11,7 мільярда крон. Таким чином, державний бюджет поповнився на 4,4 мільярда крон. Про це раніше повідомляло Міністерство праці та соціальних справ Чехії

У 74% чеських фірм у галузях виробництва, гуртової торгівлі й логістики працюють іноземці, і в 97% із них є працівники з України.

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