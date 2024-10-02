У скількох компаніях в Чехії працюють українці та як зміняться умови працевлаштування наступного року — Finance.ua

У скількох компаніях в Чехії працюють українці та як зміняться умови працевлаштування наступного року Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

У скількох компаніях в Чехії працюють українці та як зміняться умови працевлаштування наступного року

У 74% чеських фірм у галузях виробництва, гуртової торгівлі й логістики працюють іноземці, і в 97% із них є працівники з України.

Про це свідчать результати опитування Hofmann Personal, повідомляє Radio Prague International.

Дещо інші цифри дало опитування Господарської палати Чехії. Іноземці з країн поза межами ЄС працюють у 49,1% компаній, і ці компанії планують і далі працевлаштовувати іноземців. Україна й тут на першому місці з великим відривом — у 84,6% фірм, у яких є іноземці з-поза ЄС, працюють українці.

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Українці, які прибули до Чехії як біженці від розв’язаної росією війни, отримали тут статус тимчасового захисту, а з ним і вільний доступ на ринок праці. Але цей статус продовжується щоразу лише на рік, тож люди не мають певності у своєму майбутньому.

Податися ж до програми «Кваліфікований працівник», щоб отримати дозвіл на проживання і працю вже не як біженець, люди з тимчасовим захистом у Чехії не можуть. По такий дозвіл можуть звертатися тільки ті українці, які мають право легально виїхати з України (а це переважно жінки), і ті, хто має тимчасовий захист в іншій країні.

Основний спосіб звернутися по так звані «картки працевлаштованого» (zaměstnanecké karty) — один із різновидів чеських дозволів на працевлаштування для кваліфікованих іноземців із країн поза ЄС — це звернутися до консульства Чехії у Львові або до посольства в Києві. Але за цей рік про такі картки попросило лише кілька сотень українців — квота в 11 тисяч заявок для консульства у Львові і ще 1100 для посольства в Києві залишається майже не використаною.

Що зміниться наступного року

Ситуацію має змінити закон щодо перебування в Чехії українців із тимчасовим захистом, відомий як Lex Ukrajina 7. Нині він перебуває на розгляді в чеському парламенті і має бути ухвалений до кінця року.

В нинішньому вигляді він передбачає запровадження для українських біженців так званого спеціального дозволу на довгострокове перебування. Біженці, які відповідатимуть цілій низці умов, зможуть отримати його на п’ятирічний термін незалежно від тривалості війни в Україні, і він теж буде одночасно дозволом на працевлаштування.

Тож директорка кадрового агентства Hofmann Personal Ґабріела Грбачкова нагадала працедавцям, хто має українських працівників: «У законопроєкті наведені умови, за яких українці отримають спеціальний дозвіл на довгострокове перебування в Чехії. Серед умов — наприклад, несудимість, чинні особисті документи, незалежність від соціальної допомоги і загалом економічна незалежність. Тому рекомендуємо фірмам працевлаштовувати українських працівників легально, що виразно допоможе їм виконати ці умови».

Тим біженцям, хто не зможе виконати умов, буде продовжуватися вже звичний тимчасовий захист. Європейський союз наразі ухвалив продовжити його до весни 2026 року. Lex Ukrajina 7 передбачає продовження цього терміну теж до кінця березня 2026-го і на території Чехії, щоб люди з тимчасовим захистом могли легально працювати до того часу.

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