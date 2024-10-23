Українські біженці інтегрувалися на ринку праці ЄС швидше за попередніх мігрантів — МВФ Вчора 19:15 — Світ

Українські біженці інтегрувалися на ринку праці ЄС швидше за попередніх мігрантів — МВФ

Процес інтеграції українських біженців у 2022−2023 роках на ринку праці Європейського Союзу відбувався значно швидше, ніж це спостерігалося з попередніми хвилями біженців.

Про це йдеться в оновленому глобальному економічному огляді (WEO) Міжнародного валютного фонду (МВФ), опублікованому у вівторок.

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«Кілька країн уже оцінили рівень зайнятості серед українських біженців приблизно в 50% або вище, що зазвичай досягається тільки через п’ять або більше років після прибуття (OECD 2023). Мігранти допомогли задовольнити безпрецедентний попит на робочу силу протягом цього періоду», — сказано в ньому.

Зазначається, що близько двох третин робочих місць, створених у ЄС в період із кінця 2019 до кінця 2023 року, були зайняті іммігрантами, однак водночас рівень безробіття серед громадян ЄС залишався на рекордно низькому рівні.

Зазначається, що вирішальну роль у швидкій інтеграції біженців відіграла Директива ЄС про тимчасовий захист біженців, наявність вищої освіти у більшості українських біженців і напружена ситуація на ринку праці в багатьох країнах Євросоюзу, що сприяла швидкій інтеграції.

«Проте, як це зазвичай буває щодо іммігрантів, існують свідчення широко розповсюдженої надмірної кваліфікації та невідповідності навичок (EMN 2024), що зазначає на необхідності подальших поліпшень у політиці інтеграції іммігрантів», — наголошується в огляді.

На думку МВФ, цей досвід дає важливі політичні уроки. Надання прохачам притулку раннього доступу до ринків праці приватного та державного секторів і самозайнятості, як це було зроблено в межах чинного режиму тимчасового захисту щодо українських біженців, є ключовою умовою їхньої якнайшвидшої інтеграції в трудові колективи. Доступність мовних курсів також має вирішальне значення для того, щоб іммігранти могли подолати один із найважливіших бар’єрів на шляху до отримання роботи, додав Фонд. Нарешті, спрощені вимоги до вступу на роботу за деякими регульованими професіями, підтвердження навичок і визнання кваліфікацій також є важливими елементами успішної інтеграції біженців, вважають його експерти.

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Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 15 жовтня цього року оцінювали в 6,192 млн, а загалом у світі — в 6,752 млн.

За даними Євростату, статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 серпня 2024 року мали 4 млн 163,66 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

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