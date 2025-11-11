0 800 307 555
Фонд гарантування шукає інвестора для неплатоспроможного РВС Банку

Фондовий ринок
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку неплатоспроможного АТ «РВС Банк». Передбачено кілька можливих способів реалізації цього процесу.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Можливі способи виведення банку з ринку

Фонд розглядає такі варіанти:
  • ліквідація банку з продажем усіх або частини його активів і зобов’язань приймаючому банку;
  • передання активів і зобов’язань іншому банку з подальшим відкликанням ліцензії та ліквідацією РВС Банку;
  • створення перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань і наступним продажем інвестору;
  • продаж самого неплатоспроможного банку інвестору.

Умови участі в конкурсі

До участі допускаються банки та попередньо кваліфіковані особи, внесені Національним банком України до відповідного переліку. Також участь можуть взяти компанії, які планують пройти попередню кваліфікацію в НБУ.
Для участі необхідно подати до Фонду визначений перелік документів до 21 листопада 2025 року включно.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення Акціонерного товариства «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. Частка установи на ринку становила лише 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 жовтня 2025 року. Тому це рішення не вплине на стабільність банківського сектору.
Кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Сума коштів, що може бути відшкодована Фондом, становить 299,9 млн грн.
Finance.ua
Банки України
