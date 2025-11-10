Google купує Wiz за $32 млрд: що відомо про угоду Сьогодні 02:46 — Фондовий ринок

Процес купівлі хмарної компанії з безпеки Wiz за $32 млрд наблизився до фінішу. Угоду планують укласти на початку 2026 року.

Про це повідомляє TechCrunch

Угода пройшла антимонопольну перевірку Міністерства юстиції США, про це на заході Wall Street Journal заявив генеральний директор Wiz Ассаф Раппапорт.

Він додав, що попри це важливе досягнення, угода ще має пройти певний шлях, перш ніж її офіційно укладуть.

Google вперше звернулась до Wiz у 2024 році з пропозицією придбати стартап за $23 млрд. Wiz відхилила цю пропозицію, Раппапорт заявив тоді, що, на його думку, бізнес може вирости до набагато більших розмірів.

Він мав рацію, Google і Wiz відновили переговори про придбання в перші місяці 2025 року, і в березні Google оголосив, що купує Wiz за $32 млрд.

