Суд Англії зобов'язав Коломойського та Боголюбова виплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів

Суд Англії зобов’язав Коломойського та Боголюбова виплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів

Високий суд Англії ухвалив рішення, згідно з яким колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов повинні відшкодувати банку понад $3 млрд збитків та судових витрат. Це рішення стало завершенням багаторічного судового процесу. В липні 2025 року суд визнав їх винними у масштабному шахрайстві проти ПриватБанку.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Суми відшкодування

основна сума збитків: 1,761,957,792 дол. США;

відсотки: 1,190,083,824 дол. США;

авансовий платіж на покриття судових витрат Банку: 76,400,000 фунтів стерлінгів (≈99,575,371 дол. США)

Таким чином, загальна сума перевищує 3 млрд доларів США.

Строки виконання

Коломойський та Боголюбов подали клопотання про апеляцію та зупинку виконання рішення до її розгляду, але суд відхилив обидва звернення. Суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі прострочення на них нараховуватимуться проценти.

У разі несплати ПриватБанк розпочне процес примусового стягнення через активи колишніх власників, які з грудня 2017 року перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт.

Суд встановив, що позиції Коломойського та Боголюбова були неправдоподібними та побудованими на свідомій брехні. Спроби дистанціюватися від шахрайських дій були «глибоко оманливими та недоброчесними».

