Соцпослуги та професійна адаптація: Київ затвердив програму підтримки ВПО
Соцпослуги та професійна адаптація: Київ затвердив програму підтримки ВПО
У столиці затвердили нову Програму заходів підтримки, інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб на період 2026−2028 років.
Відповідне розпорядження вже підписали у КМДА.

Навіщо це

Програма передбачає системне поєднання тих послуг, які вже надає столиця за рахунок міського бюджету, а також нових послуг, що тільки впроваджують.
Це дасть змогу не шукати у різних міських цільових програмах можливості, а побачити їх в одному документі з конкретними виконавцями.

Про які послуги йдеться

Документ охоплює кілька ключових напрямів, що забезпечують комплексну підтримку відповідно до індивідуальних потреб ВПО.
1. Доступ до соціальних та психосоціальних послуг:
  • оцінка та моніторинг потреб;
  • первинна та вторинна правова допомоги;
  • психологічна допомога та кризові консультації;
  • соціальний супровід сімей.
2. Професійна адаптація та економічні можливості:
  • надання ваучерів на перекваліфікацію, підготовку та підвищення кваліфікації;
  • програми працевлаштування та професійного консультування;
  • надання грантів для створення або розвитку власного бізнесу.
3. Доступ до інформаційних послуг:
  • системний доступ ВПО до інформації про соціальні сервіси, можливості освіти, працевлаштування, медичні та культурні послуги міста.
4. Освітні можливості:
  • забезпечення безперешкодного доступу дітей до дошкільної, шкільної і позашкільної освіти;
  • заходи щодо отримання документів/дублікатів документів про освіту, отриманих на тимчасово окупованій території.
5. Культурна інтеграція та зміцнення соціальних зв’язків:
  • участь у культурно-мистецьких заходах міста;
  • безплатні екскурсії, лекторії, події з психологічної підтримки;
  • залучення до волонтерських та громадських активностей.
6. Доступ до медичних і фізкультурно-оздоровчих послуг:
  • повний доступ до медичної допомоги;
  • участь у фізкультурно-оздоровчих заняттях, спортивних активностях.
Раніше ми повідомляли, що у столиці представили гуманітарну ініціативу «Прихисток. Робота», яка спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Платформа допомагатиме переселенцям знайти житло й роботу.
Також раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики працює над новою програмою забезпечення житлом переселенців, які хочуть проживати у сільській місцевості. Відомство шукає нові шляхи забезпечення оселями українців, які вимушено тікали від війни.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
