Соцпослуги та професійна адаптація: Київ затвердив програму підтримки ВПО

У столиці затвердили нову Програму заходів підтримки, інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб на період 2026−2028 років.

Відповідне розпорядження вже підписали у КМДА.

Навіщо це

Програма передбачає системне поєднання тих послуг, які вже надає столиця за рахунок міського бюджету, а також нових послуг, що тільки впроваджують.

Це дасть змогу не шукати у різних міських цільових програмах можливості, а побачити їх в одному документі з конкретними виконавцями.

Про які послуги йдеться

Документ охоплює кілька ключових напрямів, що забезпечують комплексну підтримку відповідно до індивідуальних потреб ВПО.

1. Доступ до соціальних та психосоціальних послуг:

оцінка та моніторинг потреб;

первинна та вторинна правова допомоги;

психологічна допомога та кризові консультації;

соціальний супровід сімей.

2. Професійна адаптація та економічні можливості:

надання ваучерів на перекваліфікацію, підготовку та підвищення кваліфікації;

програми працевлаштування та професійного консультування;

надання грантів для створення або розвитку власного бізнесу.

3. Доступ до інформаційних послуг:

системний доступ ВПО до інформації про соціальні сервіси, можливості освіти, працевлаштування, медичні та культурні послуги міста.

4. Освітні можливості:

забезпечення безперешкодного доступу дітей до дошкільної, шкільної і позашкільної освіти;

заходи щодо отримання документів/дублікатів документів про освіту, отриманих на тимчасово окупованій території.

5. Культурна інтеграція та зміцнення соціальних зв’язків:

участь у культурно-мистецьких заходах міста;

безплатні екскурсії, лекторії, події з психологічної підтримки;

залучення до волонтерських та громадських активностей.

6. Доступ до медичних і фізкультурно-оздоровчих послуг:

повний доступ до медичної допомоги;

участь у фізкультурно-оздоровчих заняттях, спортивних активностях.

Раніше ми повідомляли , що у столиці представили гуманітарну ініціативу «Прихисток. Робота», яка спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Платформа допомагатиме переселенцям знайти житло й роботу.

Також раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики працює над новою програмою забезпечення житлом переселенців, які хочуть проживати у сільській місцевості. Відомство шукає нові шляхи забезпечення оселями українців, які вимушено тікали від війни.

