Соцпослуги та професійна адаптація: Київ затвердив програму підтримки ВПО
У столиці затвердили нову Програму заходів підтримки, інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб на період 2026−2028 років.
Відповідне розпорядження вже підписали у КМДА.
Навіщо це
Програма передбачає системне поєднання тих послуг, які вже надає столиця за рахунок міського бюджету, а також нових послуг, що тільки впроваджують.
Це дасть змогу не шукати у різних міських цільових програмах можливості, а побачити їх в одному документі з конкретними виконавцями.
Про які послуги йдеться
Документ охоплює кілька ключових напрямів, що забезпечують комплексну підтримку відповідно до індивідуальних потреб ВПО.
1. Доступ до соціальних та психосоціальних послуг:
- оцінка та моніторинг потреб;
- первинна та вторинна правова допомоги;
- психологічна допомога та кризові консультації;
- соціальний супровід сімей.
2. Професійна адаптація та економічні можливості:
- надання ваучерів на перекваліфікацію, підготовку та підвищення кваліфікації;
- програми працевлаштування та професійного консультування;
- надання грантів для створення або розвитку власного бізнесу.
3. Доступ до інформаційних послуг:
- системний доступ ВПО до інформації про соціальні сервіси, можливості освіти, працевлаштування, медичні та культурні послуги міста.
4. Освітні можливості:
- забезпечення безперешкодного доступу дітей до дошкільної, шкільної і позашкільної освіти;
- заходи щодо отримання документів/дублікатів документів про освіту, отриманих на тимчасово окупованій території.
5. Культурна інтеграція та зміцнення соціальних зв’язків:
- участь у культурно-мистецьких заходах міста;
- безплатні екскурсії, лекторії, події з психологічної підтримки;
- залучення до волонтерських та громадських активностей.
6. Доступ до медичних і фізкультурно-оздоровчих послуг:
- повний доступ до медичної допомоги;
- участь у фізкультурно-оздоровчих заняттях, спортивних активностях.
Раніше ми повідомляли, що у столиці представили гуманітарну ініціативу «Прихисток. Робота», яка спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Платформа допомагатиме переселенцям знайти житло й роботу.
Також раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики працює над новою програмою забезпечення житлом переселенців, які хочуть проживати у сільській місцевості. Відомство шукає нові шляхи забезпечення оселями українців, які вимушено тікали від війни.
