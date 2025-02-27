В Україні розширили можливості працевлаштування осіб з інвалідністю — Зеленський підписав закон — Finance.ua
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В Україні розширили можливості працевлаштування осіб з інвалідністю — Зеленський підписав закон

Казна та Політика
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В Україні розширили можливості працевлаштування осіб з інвалідністю — Зеленський підписав закон
В Україні розширили можливості працевлаштування осіб з інвалідністю — Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4219-IX, що змінює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю, забезпечуючи їм рівні можливості на ринку праці та систему підтримки.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
«Цей закон є важливим кроком до створення реальних можливостей для людей з інвалідністю на відкритому ринку праці. Підприємства зможуть впроваджувати повний цикл підтримки: від працевлаштування до створення сприятливих умов, що враховують інтереси усіх сторін, а також супроводу людей з інвалідністю на робочому місці. Це наближає нас до європейських стандартів, відкриває нові перспективи для інтеграції людей з інвалідністю та сприяє повній реалізації їхнього потенціалу», — сказала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
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Серед основних нововведень:
  • розширення можливості працевлаштування для людей з інвалідністю, які включають органи державної влади та місцевого самоврядування;
  • забезпечення надання соціальних послуг супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, а також послуг персонального асистента чи перекладача жестової мови;
  • запровадження цільового внеску, що спрямовується до фонду на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю, як альтернативу адміністративно-господарським санкціям за невиконання нормативу працевлаштування цієї категорії.
Нагадаємо, уряд розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Це означає, що компенсацію від держави зможуть отримати також самозайняті особи, фізичні особи — підприємці, які є людьми з інвалідністю.
За матеріалами:
Finance.ua
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