В Україні розширили можливості працевлаштування осіб з інвалідністю — Зеленський підписав закон Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

В Україні розширили можливості працевлаштування осіб з інвалідністю — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4219-IX , що змінює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю, забезпечуючи їм рівні можливості на ринку праці та систему підтримки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Цей закон є важливим кроком до створення реальних можливостей для людей з інвалідністю на відкритому ринку праці. Підприємства зможуть впроваджувати повний цикл підтримки: від працевлаштування до створення сприятливих умов, що враховують інтереси усіх сторін, а також супроводу людей з інвалідністю на робочому місці. Це наближає нас до європейських стандартів, відкриває нові перспективи для інтеграції людей з інвалідністю та сприяє повній реалізації їхнього потенціалу», — сказала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Серед основних нововведень:

розширення можливості працевлаштування для людей з інвалідністю, які включають органи державної влади та місцевого самоврядування;

забезпечення надання соціальних послуг супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, а також послуг персонального асистента чи перекладача жестової мови;

запровадження цільового внеску, що спрямовується до фонду на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю, як альтернативу адміністративно-господарським санкціям за невиконання нормативу працевлаштування цієї категорії.

Нагадаємо, уряд розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Це означає, що компенсацію від держави зможуть отримати також самозайняті особи, фізичні особи — підприємці, які є людьми з інвалідністю.

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