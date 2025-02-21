Уряд розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю — Finance.ua

Уряд розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю Сьогодні 17:35

Уряд розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Уряд розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

Рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 21 лютого.

Що змінилося? Відтепер компенсацію від держави зможуть отримати також самозайняті особи, фізичні особи — підприємці, які є людьми з інвалідністю.

«Ми розширюємо програму, яка допомагає бізнесу облаштувати інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю. Відтепер обладнати своє робоче місце за підтримки держави зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими, або ФОПами, ветерани з інвалідністю, які хочуть розпочати свій бізнес. Вони зможуть придбати необхідні їм спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої, як от підйомники чи пандуси. Також роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для працівника-ветерана, який повернувся з війни з інвалідністю», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

З початку 2025 року за цією програмою держава компенсувала бізнесу витрати на облаштування майже 300 робочих місць, інвестувавши у безбар’єрність 16 млн грн.

Окрім цього, згідно з рішенням Уряду розширено також перелік допоміжних засобів, за які можна отримати компенсацію за програмою. Зокрема, перелік доповнено технічними засобами, програмним забезпеченням та послугами, які забезпечують переклад з/на українську жестову мову, як офлайн, так і онлайн. Рішення Уряду набуде чинності після публікації.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, програму надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю Уряд запровадив в серпні 2023 року. За умовами програми сума компенсації з 1 січня 2025 року становить до 120 тис. грн — за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи, до 80 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

У 2024 році програмою скористались понад 1500 підприємців, які облаштували майже 2000 робочих місць для людей з інвалідністю. Держава компенсувала бізнесу витрати на 129 млн грн.

Програма надання компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю є частиною флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні.

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