Працевлаштування осіб з інвалідністю: у Мінсоцполітики пояснили, що змінює ухвалений закон — Finance.ua

Працевлаштування осіб з інвалідністю: у Мінсоцполітики пояснили, що змінює ухвалений закон Сьогодні 09:28 — Казна та Політика

Працевлаштування осіб з інвалідністю: у Мінсоцполітики пояснили, що змінює ухвалений закон

15 січня парламент ухвалив закон, який фундаментально змінює механізми працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечуючи рівні умови для всіх роботодавців та нові можливості для самих працівників.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Як наголошують у пояснювальній записці закону, Україна взяла на себе зобов’язання забезпечувати право осіб з інвалідністю на самостійність і повну участь у житті суспільства, вживати заходів для реалізації права на освіту й професійну підготовку, сприяти їх доступу до відкритого ринку праці.

«Тепер абсолютно всі роботодавці — як приватний бізнес, так і державні органи й органи місцевого самоврядування — рівні перед обов’язком працевлаштування людей з інвалідністю. Тепер обсяг прав, обов’язків та відповідальності для усіх цих категорій є однаковим», — наголосила Жолнович.

Законом також скасовано норму про обов’язкове визначення МСЕК напрямків для працевлаштування осіб з інвалідністю. Тепер люди з обмеженими можливостями можуть обирати будь-яку роботу, яка не завдає шкоди їхньому здоров’ю. Особливо важливе це нововведення для військових, які після отриманих поранень хочуть повернутися на службу.

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Окрім того, закон дозволяє державі за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідності надавати більше видів підтримки роботодавцям. Зокрема, йдеться про:

облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю;

забезпечення таких працівників соціальним супроводом за потреби;

компенсацію роботодавцю частини коштів, якщо людина внаслідок отриманих функціональних обмежень працюватиме з меншою продуктивністю.

«Тобто величезна кількість видів підтримки, які раніше були недоступні, сьогодні отримали можливість для фінансування, і ми на це матимемо необхідний державний ресурс», — додала міністр.

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Крім того, закон розширює перелік підприємств, які можуть отримати допомогу. Якщо раніше підтримка надавалася лише компаніям, засновниками яких є громадські організації, то тепер її можуть отримати всі підприємства, де працює 30% осіб зі складними інвалідностями або 50% - з іншими.

Завдяки цьому закону:

у рази розширюється кількість робочих місць, які пропонуються особам з інвалідністю, за рахунок включення до відповідного переліку органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

передбачається впровадження державних стандартів обладнання (облаштування) робочого місця та забезпечення розумним пристосуванням робочих місць на підприємствах та організаціях;

замінюються принизливі штрафи за непрацевлаштованих осіб з інвалідністю на прозорий та чесний платіж підприємців на створення робочих місць.

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