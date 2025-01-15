Рада розширила можливості працевлаштування осіб з інвалідністю — Finance.ua

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Рада розширила можливості працевлаштування осіб з інвалідністю

Казна та Політика
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Рада розширила можливості працевлаштування осіб з інвалідністю
Рада розширила можливості працевлаштування осіб з інвалідністю
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 5344-д щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю.
Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Гетманцев наголошує, що закон має на меті зруйнувати систему збагачення на «бізнесі захисту інвалідів» та демократизувати систему допомоги й підтримки осіб з інвалідністю.
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Відповідно до ухваленого закону, значно розшириться кількість робочих місць для осіб з інвалідністю завдяки включенню до відповідного переліку органів державної влади та місцевого самоврядування.
Документ також передбачає впровадження державних стандартів обладнання робочого місця та забезпечення розумним пристосуванням робочих місць на підприємствах.
Крім того, замість штрафів за непрацевлаштованих осіб з інвалідністю запроваджується прозорий платіж підприємців на створення робочих місць.
За матеріалами:
Укрінформ
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