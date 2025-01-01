Пенсія і пільги для людей з інвалідністю у 2025 році — Finance.ua
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Пенсія і пільги для людей з інвалідністю у 2025 році

Особисті фінанси
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Пенсія і пільги для людей з інвалідністю у 2025 році
Пенсія і пільги для людей з інвалідністю у 2025 році
В Україні III групу інвалідності встановлюють громадянам, які через різні захворювання частково втратили працездатність і можливість себе забезпечувати. Таким громадянам держава встановила низку пільг та виплат.
Про це пише Новини.Live.
Як зазначають у Пенсійному фонді України (ПФУ), точна сума виплат для українців, які мають III групу інвалідності, встановлюється після з’ясування наступної інформації:
  • чи працює людина після настання інвалідності;
  • коли саме була отримана група інвалідності.
Залежно від цього, держава встановлює такі ставки для виплат:
  • українці з інвалідністю з дитинства отримують 60% від прожиткового мінімуму для осіб, які не можуть виконувати трудову діяльність;
  • українці, які отримали інвалідність до повноліття, отримують 70% від прожиткового мінімуму.
Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю III групи залежать від того, чи є у громадянина робота. Якщо особа з III групою не працює, її мінімальна виплата складає 2 520 гривень. Якщо в особи є робота, тоді виплата зменшується до 2 093 гривень.
Також держава виплачує пенсії українцям з III групою інвалідності. Виплата становить 50% від пенсії за віком, визначеної для цієї особи.

Які ще пільги належать українцям з III групою інвалідності

Медичні пільги
Особи з інвалідністю III групи мають право користуватися пільгами для отримання медичних виробів. До них належать, наприклад, протези зубів. Також громадяни забезпечуються засобами, які згодом будуть використані в рамках реабілітації.
Також громадянину з відповідним медичним висновком надають у користування на пільгових умовах крісло з електроприводом.
Освіта
Якщо студенти з інвалідністю III групи отримують стипендію, то її продовжують нараховувати у повному обсязі. Водночас абітурієнтів з високими балами під час вступу можуть поза конкурсом зарахувати у вищий заклад освіти. А діти з інвалідністю III групи з особливими талантами, можуть безплатно навчатися у творчих навчальних закладах.
Також громадянам надають ще низку пільг. Наприклад, їм можна не проходити випробувальний термін під час працевлаштування. А люди, які працюють після настання інвалідності, можуть:
  • один раз на рік скористатися 30-денною відпусткою без збереження зарплати плати;
  • отримати додаткову відпустку зі збереженням зарплати — 14 днів на рік. Плюс два дні додаткової відпустки до стандартної щорічної.
За матеріалами:
Novyny.live
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