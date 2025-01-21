У Держпраці нагадали про штрафи за непрацевлаштування осіб з інвалідністю — Finance.ua

У Держпраці нагадали про штрафи за непрацевлаштування осіб з інвалідністю Сьогодні 09:47 — Казна та Політика

У Держпраці нагадали про штрафи за непрацевлаштування осіб з інвалідністю

Стаття 19 Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» визначає нормативи робочих місць для осіб з інвалідністю.

Про це пише Східне міжрегіональне управління Держпраці.

Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4 відсотки середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

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Невиконання роботодавцем встановленого законодавством нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю тягне за собою застосування фінансових санкцій.

Розмір штрафу залежить від кількості працівників на підприємстві.

Розрахунок проводиться наступним чином:

для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, де працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі на підприємстві, в організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у фізичної особи, яка використовує найману працю;

підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі на підприємстві, в організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю.

Роботодавці зобов’язані сплатити адміністративно-господарські санкції самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу.

Важливе виключення: зазначені штрафні санкції не застосовуються до підприємств, установ та організацій, які повністю фінансуються з державного або місцевих бюджетів.

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