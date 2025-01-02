В якому випадку особі з інвалідністю може бути відмовлено у працевлаштуванні — Finance.ua

В якому випадку особі з інвалідністю може бути відмовлено у працевлаштуванні Сьогодні 20:33 — Особисті фінанси

Згідно зі статтею 17 Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю. Про це пише Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці

Нагадаємо, напередодні Нового року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон від 19 грудня 2024 року № 4170-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи», який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Він почне діяти вже з 1 січня 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.