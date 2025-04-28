Инклюзия или иллюзия: какую работу сейчас предлагают людям с инвалидностью — Finance.ua

Инклюзия или иллюзия: какую работу сейчас предлагают людям с инвалидностью Сегодня 08:03 — Личные финансы

Инклюзия или иллюзия: какую работу сейчас предлагают людям с инвалидностью

Дефицит кадров вынуждает компании прибегать к разным инструментам, от обучения женщин мужским профессиям до привлечения мигрантов. В то же время ряд категорий людей остаются вне рынка труда, хотя они здесь, в Украине. Среди таких категорий — люди с инвалидностью, среди которых всего 15−18% работают, свидетельствуют данные исследования общественного союза «Лига сильных».

Work.ua проанализировал , какие вакансии работодатели обозначают как подходящие людям с инвалидностью, и действительно ли нанимают на работу эту категорию соискателей.

За два года доля вакансий для людей с инвалидностью выросла с 7% до 12%

На Work.ua работодатели могут промаркировать свои вакансии как подходящие для людей с инвалидностью. За последние два года количество таких предложений работы возросло с 4315 (в январе 2023 года) до 12 092 (в марте 2025 года).

Отчасти эта динамика объясняется тем, что на общем рынке труда количество вакансий тоже росло. Но также мы видим, что в этот период постепенно увеличивалась доля вакансий для людей с инвалидностью. Если в начале 2023 года таких предложений было около 7%, то сейчас 12%.

И хотя подходящие людям с инвалидностью вакансий все еще достаточно мало — видим положительную тенденцию.

Какие должности работодатели считают подходящими для людей с инвалидностью

Если смотреть в абсолютных числах, то фактически те же категории, что и на общем рынке труда.

Среди конкретных должностей для людей с инвалидностью — продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, менеджер по работе с клиентами, кассир, бухгалтер, уборщица, грузчик, оператор контакт-центра, провизор, разнорабочий, повар, охранник.

И это фактически также список самых востребованных специальностей на рынке труда в целом. Чтобы найти существенные отличия, Work.ua проанализировал, в каких вакансиях доля предложений для людей с инвалидностью наибольшая:

специалист отделения банка (57% всех вакансий на эту должность подходят людям с инвалидностью);

кассир-операционист (56%);

спайщик (40%);

преподаватель немецкого (36%);

преподаватель польского (34%);

водитель-международник (33%);

финансовый консультант (32%).

Общественный сектор наиболее открыт для людей с инвалидностью

При анализе должностей, где доля вакансий для людей с инвалидностью наибольшая, эксперты заметили закономерность: нередко это объясняется большим количеством предложений работы от конкретной компании, чья корпоративная культура включает инклюзию. Например, вакансии кассира-операциониста, обозначенные как подходящие для людей с инвалидностью, размещены в основном «ПриватБанком».

Ключевое влияние на особенности вакансий для людей с инвалидностью оказывают именно работодатели.

Читайте также Для работодателей могут ввести квоту на трудоустройство УБД

Специалисты проанализировали, в каких отраслях наибольшая доля вакансий имеют отметку «Людям с инвалидностью»:

«Неприбыльные, благотворительные и общественные организации» — 26%;

«Финансы, банки, страхование» — 26%;

«СМИ, медиа» — 25%;

«Охрана, безопасность» — 25%;

«Машиностроение» — 19%;

«Телекоммуникации, связь» — 18%;

«Транспорт, логистика» — 17%.

Готовность трудоустроить человека с инвалидностью

Даже если вакансия обозначена как подходящая для человека с инвалидностью, это еще не означает, что на эту позицию был нанят такой кандидат. В отличие от маркировки «Преимущество ветеранам» здесь компания не обещает при прочих равных условиях сделать выбор в пользу кандидата-инвалида.

Work.ua провел опрос среди работодателей, которые за последние полгода разместили хотя бы одну вакансию с пометкой «Подходит людям с инвалидностью».

В большинстве своем слова и действия компаний совпадают — 61% из них наняли кандидата со статусом человека с инвалидностью.

Дискриминация на рынке труда

В марте 2025 года на Work.ua было 4 477 кандидатов, указавших статус человека с инвалидностью. Это всего 2% от общего количества соискателей. В то же время в Украине официально есть около трех миллионов человек с инвалидностью.

Читайте также В Украине расширили возможности трудоустройства лиц с инвалидностью — Зеленский подписал закон

Распределение соискателей, имеющих инвалидность, по опыту, возрасту и полу несколько отличается от общей ситуации на рынке труда. У 58% кандидатов есть опыт работы более 5 лет (против 41% среди всех соискателей на Work.ua). Также среди соискателей с инвалидностью 68% составляют мужчины (против 39% среди всех соискателей).

Люди с инвалидностью чаще всего ищут работу в категории «Администрация, руководство среднего звена». И здесь видим отличие от того, что предлагают работодатели.

Также среди этой группы соискателей видим резюме на должности водителя, охранника, менеджера по продажам, бухгалтера, продавца-консультанта, администратора, офис-менеджера, менеджера по работе с клиентами, юриста, кладовщика и т. п.

Читайте также: «Ветеранский спорт»: сколько денег могут получить участники боевых действий на спортивные занятия

К сожалению, нередко они сталкиваются с дискриминацией. Она может быть связана собственно со статусом человека с инвалидностью, или же с другой характеристикой человека, как-то возраст или пол.

Так что работодателям следует обратить внимание, что люди с инвалидностью на рынке труда претендуют на административные и руководящие должности, при этом имеют значительный опыт работы. В то же время, в основном они сталкиваются с проявлениями дискриминации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.