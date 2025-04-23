Для работодателей могут ввести квоту на трудоустройство УБД — Finance.ua

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Для работодателей могут ввести квоту на трудоустройство УБД

Личные финансы
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Для работодателей могут ввести квоту на трудоустройство УБД
Для работодателей могут ввести квоту на трудоустройство УБД
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, чтобы помочь трудоустройству участников боевых действий и обеспечить их экономическую самостоятельность.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 13180.
Авторы документа отмечают, что действующая нормативная база отдельно не регулирует трудоустройство участников боевых действий (далее — УБД) и, соответственно, не предусматривает льгот для работодателей, которые принимают на работу таких участников. По сути, государство только регулирует ситуацию, когда военный получил инвалидность в результате войны, тогда на него распространяются гарантии, предусмотренные законодательством, для лиц с инвалидностью.
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Например, для работодателей, использующих наемный труд, устанавливается норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в размере 4% среднесписочной численности штатных работников списочного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек — одного рабочего места. За невыполнение этого норматива работодатель привлекается к ответственности. Также в соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» для работодателей, у которых работают лица с инвалидностью, установлен единый взнос в размере 8,41%.

Что предлагают изменить

Еще в ноябре 2024 года правительство одобрило Стратегию ветеранской политики на период до 2030 года и утвердило операционный план мер по ее реализации в 2024—2027 годах. Одной из фундаментальных целей, согласно этому документу, является обеспечение трудоустройства ветеранов.
Таким образом, предлагается ввести квоту и гарантии для трудоустройства УБД, аналогичные тем гарантиям, которые предусмотрены для лиц с инвалидностью.
Согласно пояснительной записке, проект закона предусматривает обеспечение права УБД на труд путем:
  • отнесения к источникам формирования средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы средств, полученных от уплаты финансовых санкций за невыполнение квоты трудоустройства УБД;
  • введение для работодателей с численностью работников более 8 человек квоты для трудоустройства УБД в размере 5% среднесписочного количества штатных работников списочного состава за предыдущий календарный год;
  • введение положительного механизма стимулирования работодателей при трудоустройстве УБД. Так, работодателю, который по направлению центров занятости трудоустраивает сроком не менее одного года УБД, компенсируются 50% фактических затрат на оплату труда, но не более двойного размера минимальной заработной платы на момент выплаты компенсации. Длительность выплаты компенсации составляет шесть месяцев;
  • введение отрицательного механизма стимулирования работодателей при трудоустройстве УБД — в случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства УБД с него взимается штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двухкратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения;
  • установление до 1 января 2028 года ЕСВ для УБД на уровне минимального страхового взноса аналогично, как это предусмотрено для резидентов «Дія Сіті»;
  • введение приоритетности предоставления государственной помощи УБД при осуществлении ими предпринимательской деятельности. Особенно это касается государственной помощи при осуществлении сельскохозяйственной деятельности.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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