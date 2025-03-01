Работа для ветеранов: какие компании предоставляют преимущество и где больше всего возможностей — исследование
В январе 2025 года для ветеранов был приоритет в 5797 вакансиях, что составляет более 4% от общего количества предложений работы.
Об этом свидетельствует исследование Work.ua.
Кто, где и на какие должности нанимает ветеранов
Наибольшую часть вакансий с преимуществом ветеранам видим в Николаевской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.
А вот самую низкую — в Херсонской. Специалисты Work.ua отмечают, в июне 2024 года именно эта область была лидером по вакансиям для ветеранов. Сейчас же всего одна вакансия на Херсонщине имеет соответствующую отметку.
Наибольшую долю вакансий с преимуществом ветеранам имеют работодатели из таких отраслей экономики:
- «Охрана, безопасность, оборона» — 9%;
- «Машиностроение» — 8%;
- «СМИ, медиа» — 8%;
- «Силы обороны» — 7%;
- «Энергетика» — 7%;
- «Строительство, архитектура, дизайн интерьера» — 7%.
Какие компании готовы отдавать предпочтение ветеранам
Work.ua проанализировал, в каких компаниях наибольшая доля вакансий имеет отметку «Преимущество ветеранам».
- «Агромат» — 69% от общего количества вакансий этой компании имеют отметку «Преимущество ветеранам», 38 предложений.
- Служба поддержки Центра рекрутинга украинской армии — 51%, 26.
- «Территория min» — 46%, 23.
- «Фокстрот» — 31%, 144.
- Ковельский филиал Волынского областного центра занятости — 30%, 18.
- «Юник Трейд» — 28%, 14.
- «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» — 24%, 25.
- Shell Ukraine — 23%, 16.
- Fozzy Group Логистика — 21%, 34.
- «Омега» — 20%, 11.
Среди работодателей, создающих большое количество рабочих мест, где предпочитают ветеранов: «Аврора» (163 вакансии, что составляет 15% от всех предложений работы в компании), «Сильпо» (75, 10%), Snack Production (26, 10%).
На каких должностях работодатели видят ветеранов
Распределение вакансий, где компании предоставят преимущество ветеранам, показывает, что работодатели видят их в стереотипно мужских сферах, таких как транспорт, связь, охрана.
- «Транспорт, автобизнес» (810 вакансий с преимуществом ветеранам, что составляет 8% в этой категории): водитель, экспедитор, водитель-международник, автослесарь, механик.
- «Строительство, архитектура» (483,7%): электрик, разнорабочий, сварщик, установщик, инженер-проектировщик.
- «Охрана, безопасность» (567,7%): охранник, военнослужащий, командир отделения, номер обслуги взвода.
- «Рабочие специальности, производство» (1455, 6%): грузчик, разнорабочий, слесарь, электрик, механик, сварщик.
- «Телекоммуникации и связь» (391,6%): электрик, системный администратор, специалист технической поддержки, оператор агродрона.
Еще несколько выводов по поводу вакансий, которые работодатели обозначают фильтром «Преимущество ветеранам»:
- 43% предложений работы для ветеранов отмечены также как «Для людей с инвалидностью».
- 58% вакансий, где компания предпочтет ветеранов, требуют опыт работы.
- 8% таких вакансий предполагают удаленный формат работы.
Ветераны не расценивают военный опыт как опыт работы
Вместе с фильтром «Преимущество ветеранам» Work.ua предоставил возможность соискателям добавлять в резюме отметку «Я — ветеран российско-украинской войны». Сейчас она использовала 4 686 кандидатов — менее 1% от общего количества соискателей на сайте.
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И хотя сейчас нет точных официальных цифр по количеству демобилизованных ветеранов, понимаем, что реальная цифра намного больше, отмечают специалисты портала.
Чаще всего соискатели-ветераны размещают резюме в следующих категориях:
- «Транспорт, автобизнес»: водитель, экспедитор, водитель-международник, механик, инкассатор, автослесарь.
- «Охрана, безопасность»: охранник, начальник охраны, военнослужащий, командир отделения.
- «Администрация, руководство среднего звена»: начальник отдела, администратор, руководитель отдела продаж, начальник производства.
- «Рабочие специальности, производство»: разнорабочий, грузчик, сварщик, механик, электрик.
- «Продажа, закупка»: менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, торговый представитель, менеджер по закупкам.
- «Логистика, склад, ВЭД»: кладовщик, курьер, логист.
Значительная часть должностей совпадает с вакансиями, на которые работодатели готовы отдавать предпочтение ветеранам.
Если анализировать соискателей-ветеранов, в большинстве своем это мужчины (87%) в возрасте 35−45 лет (49%).
Почти пятая часть из них — 18% — указали, что у них нет опыта работы. Однако военный опыт — тоже опыт работы, и вы можете указать его в резюме.
Напомним, компании в Украине планируют активно нанимать новых работников. Половина (53%) планирует нанимать сотрудников по всем направлениям бизнеса. Четверть работодателей (26%) будут нанимать некоторые отдельные направления бизнеса.
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