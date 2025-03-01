Работа для ветеранов: какие компании предоставляют преимущество и где больше всего возможностей — исследование Сегодня 10:12

Работа для ветеранов: какие компании предоставляют преимущество и где больше всего возможностей — исследование

В январе 2025 года для ветеранов был приоритет в 5797 вакансиях, что составляет более 4% от общего количества предложений работы.

Об этом свидетельствует исследование Work.ua.

Кто, где и на какие должности нанимает ветеранов

Наибольшую часть вакансий с преимуществом ветеранам видим в Николаевской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

А вот самую низкую — в Херсонской. Специалисты Work.ua отмечают, в июне 2024 года именно эта область была лидером по вакансиям для ветеранов. Сейчас же всего одна вакансия на Херсонщине имеет соответствующую отметку.

Наибольшую долю вакансий с преимуществом ветеранам имеют работодатели из таких отраслей экономики:

«Охрана, безопасность, оборона» — 9%;

«Машиностроение» — 8%;

«СМИ, медиа» — 8%;

«Силы обороны» — 7%;

«Энергетика» — 7%;

«Строительство, архитектура, дизайн интерьера» — 7%.

Какие компании готовы отдавать предпочтение ветеранам

Work.ua проанализировал, в каких компаниях наибольшая доля вакансий имеет отметку «Преимущество ветеранам».

«Агромат» — 69% от общего количества вакансий этой компании имеют отметку «Преимущество ветеранам», 38 предложений.

Служба поддержки Центра рекрутинга украинской армии — 51%, 26.

«Территория min» — 46%, 23.

«Фокстрот» — 31%, 144.

Ковельский филиал Волынского областного центра занятости — 30%, 18.

«Юник Трейд» — 28%, 14.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины» — 24%, 25.

Shell Ukraine — 23%, 16.

Fozzy Group Логистика — 21%, 34.

«Омега» — 20%, 11.

Среди работодателей, создающих большое количество рабочих мест, где предпочитают ветеранов: «Аврора» (163 вакансии, что составляет 15% от всех предложений работы в компании), «Сильпо» (75, 10%), Snack Production (26, 10%).

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На каких должностях работодатели видят ветеранов

Распределение вакансий, где компании предоставят преимущество ветеранам, показывает, что работодатели видят их в стереотипно мужских сферах, таких как транспорт, связь, охрана.

«Транспорт, автобизнес» (810 вакансий с преимуществом ветеранам, что составляет 8% в этой категории): водитель, экспедитор, водитель-международник, автослесарь, механик. «Строительство, архитектура» (483,7%): электрик, разнорабочий, сварщик, установщик, инженер-проектировщик. «Охрана, безопасность» (567,7%): охранник, военнослужащий, командир отделения, номер обслуги взвода. «Рабочие специальности, производство» (1455, 6%): грузчик, разнорабочий, слесарь, электрик, механик, сварщик. «Телекоммуникации и связь» (391,6%): электрик, системный администратор, специалист технической поддержки, оператор агродрона.

Еще несколько выводов по поводу вакансий, которые работодатели обозначают фильтром «Преимущество ветеранам»:

43% предложений работы для ветеранов отмечены также как «Для людей с инвалидностью».

58% вакансий, где компания предпочтет ветеранов, требуют опыт работы.

8% таких вакансий предполагают удаленный формат работы.

Ветераны не расценивают военный опыт как опыт работы

Вместе с фильтром «Преимущество ветеранам» Work.ua предоставил возможность соискателям добавлять в резюме отметку «Я — ветеран российско-украинской войны». Сейчас она использовала 4 686 кандидатов — менее 1% от общего количества соискателей на сайте.

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И хотя сейчас нет точных официальных цифр по количеству демобилизованных ветеранов, понимаем, что реальная цифра намного больше, отмечают специалисты портала.

Чаще всего соискатели-ветераны размещают резюме в следующих категориях:

«Транспорт, автобизнес»: водитель, экспедитор, водитель-международник, механик, инкассатор, автослесарь. «Охрана, безопасность»: охранник, начальник охраны, военнослужащий, командир отделения. «Администрация, руководство среднего звена»: начальник отдела, администратор, руководитель отдела продаж, начальник производства. «Рабочие специальности, производство»: разнорабочий, грузчик, сварщик, механик, электрик. «Продажа, закупка»: менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, торговый представитель, менеджер по закупкам. «Логистика, склад, ВЭД»: кладовщик, курьер, логист.

Значительная часть должностей совпадает с вакансиями, на которые работодатели готовы отдавать предпочтение ветеранам.

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Если анализировать соискателей-ветеранов, в большинстве своем это мужчины (87%) в возрасте 35−45 лет (49%).

Почти пятая часть из них — 18% — указали, что у них нет опыта работы. Однако военный опыт — тоже опыт работы, и вы можете указать его в резюме.

Напомним, компании в Украине планируют активно нанимать новых работников. Половина (53%) планирует нанимать сотрудников по всем направлениям бизнеса. Четверть работодателей (26%) будут нанимать некоторые отдельные направления бизнеса.

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