Сколько времени украинские ІТ-специалисты тратят на поиск новой работы — Finance.ua

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Сколько времени украинские ІТ-специалисты тратят на поиск новой работы

Личные финансы
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Сколько времени украинские ІТ-специалисты тратят на поиск новой работы
Сколько времени украинские ІТ-специалисты тратят на поиск новой работы, freepik
В 2024 году поиск работы в украинском IT в среднем продолжался 4−6 недель. Это меньше, чем в 2023 году, но значительно больше по сравнению с довоенным временем, когда работу можно было найти за 1−2 недели.
Об этом свидетельствуют данные Djinni. Аналитики исследовали, сколько недель в среднем продолжался активный поиск для кандидатов разных специальностей, то есть, сколько недель в течение года они отправляли отклики на вакансии.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
«В 2019 и 2020 годах отклики писали минимум, поэтому средний активный поиск длился всего одну неделю. В 2021 году это время выросло до полутора недель с минимальным разбросом», — говорится в сообщении.
В 2022 году, когда началась полномасштабная война, время, которое IT-специалисты тратили на активный поиск работы, выросло до 4−6 недель.
В 2023 году среднее время поиска увеличилось еще больше: 5,5−7 недель. Сложнее всего устроиться было Kotlin-разработчикам (11 недель) и специалистам по Angular (10 недель).
В 2024 году поиск немного ускорился: средние значения почти вернулись к уровню 2022 года. Проблемы могут возникнуть у JavaScript-разработчиков, которые в прошлом году искали работу дольше всего — более 8 недель. Лучшая ситуация с трудоустройством у Embedded-разработчиков — им удается найти новую работу в среднем уже через 2 недели.
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Напомним, по данным DOU, начинающих в ІТ за последние 10 лет стало существенно меньше, сейчас их всего 24%. А среди украинских разработчиков всего 14%. Чаще всего новички ищут вакансии на DOU, Djinni и LinkedIn. Некоторые специалисты находят работу за месяц, а некоторые тратят на поиски до восьми месяцев.
Engineering Managers остаются специалистами с высокими зарплатами: их медиана составляет $6000. Однако этот показатель снижался за последний год (-$100 за последние полгода, -$500 за год). Несколько ниже медиана у Chief Product Officer ($5500). Далее — специалисты высокого уровня в Product Management: Head of Product ($4750), Product Owner ($4400), Team Lead Product Manager ($4400) и Senior Product Manager ($4250). Похожие медианы у Delivery Manager ($4500) и Program Manager ($4200).
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Объем годового ІТ-экспорта в 2024-м во второй раз за последние годы не вырос, а упал — более чем на 4%. Также снизилась доля IT в общем экспорте услуг. Лидером среди стран, обеспечивавших выручку ІТ-отрасли в 2024 году, остаются Соединенные Штаты Америки. Они предоставили $2,397 млрд валютных поступлений Украине. Это 37,2% объемов всего IT-экспорта. Далее следует Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 8,8%, или $564,98 млн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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