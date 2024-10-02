20−30% украинских айтишников находятся за пределами Украины — Finance.ua

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20−30% украинских айтишников находятся за пределами Украины

Личные финансы
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20−30% украинских айтишников находятся за пределами Украины
20−30% украинских айтишников находятся за пределами Украины
Основатель и CEO украинской IT-компании Genesis Владимир Многолетний заявил, что, по его мнению, от 20 до 30% украинских ІТ-специалистов находятся за рубежом.
«Я считаю, что около 20−30% ІТ-специалистов за пределами страны, и это создает долгосрочные вызовы. Большинство компаний, большинство руководителей, они сейчас работают в Украине», — рассказал Многолетний 2 октября во время мероприятия NV Диалоги с NV о будущем. Бизнес и война.
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Он также назвал вызовом для сферы IT психологическое состояние людей на третий год полномасштабной войны.
В июне инвестгруппа Roosh сообщала, что около 20% украинских IT-специалистов работают за границей, в то же время в 2023 году их количество возросло до 65 тыс. с 50−57 тыс. годом ранее.
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«Активная миграция специалистов за границу в результате войны ведет к дефициту квалифицированных кадров на внутреннем рынке, сдерживая развитие отрасли», — отмечали в компании.
По итогам 2023 года экспорт услуг принес украинским IT-компаниям $6,7 млрд (минус 8,5%), снизившись впервые за 13 лет.
По материалам:
НВ
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