Как айтишники меняют специализации — Finance.ua

Как айтишники меняют специализации
24% айтишников хотя бы раз за свою карьеру в ІТ меняли специализацию. В среднем один или два раза (среднее значение 1,5). Чем дольше работает специалист, тем более вероятно, что он сменит направление: если в первый год работы это касается только 3% специалистов, то среди работающих более 10 лет в ІТ таких уже 39%.
Об этом свидетельствуют данные опроса DOU.
Кто чаще всего меняет специализацию и кем становится
Чаще всего переходят в другие ІТ-специализации сисадмины, специалисты по DBA, Hardware Engineers, HTML-кодеры и специалисты по поддержке, а среди нетехнических — специалисты по Customer Success, продажам, переводчики, техрайтеры и офис-менеджеры. Более 60% специалистов, работавших на этих должностях, сменили свое направление в ІТ.
Меньше всего меняют специализацию разработчики, тестировщики, а также HR/рекрутеры и художники/аниматоры. Менее 15% из них это делали.
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Разработчики, которые все же меняют направление работы, чаще всего идут в РМ (26%), становятся СТО/Directory of Engineering/CEO (19%), идут в Data Science/Data Engineering/ML/AI (17%) или DevOps (12%).
QA чаще всего переходят на разработку (25%) или РМ (29%). РМ тоже часто переходят в разработку (29%), несколько реже — в аналитику (16%) или тестирование (16%), а некоторым удается стать CTO или Director of Engineering (14%).
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Специалисты по DBA, Hardware Engineers и HTML-кодеры чаще всего переходят в разработку, а специалисты поддержки одинаково часто свитчатся в разработку и DevOps. Сисадмины чаще всего переходят в DevOps.
Самые популярные специализации для перехода
Самые популярные ІТ-специализации для перехода с других специализаций — РМ, DevOps и техрайтеры. Более 50% работающих здесь перешли из других ІТ-направлений. Также перешли из других ІТ-сфер более 40% аналитиков, специалистов по Data, Customer Success и Game Design.
Многие РМ имеют опыт разработки (15%), работы по аналитике (14%) или тестированию (12%).
39% DevOps работали сисадминами, 21% - специалистами поддержки, 11% - разработчиками.
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В аналитику часто переходят РМ (13% аналитиков имеют опыт работы по этому направлению) и тестировщики (10%). Среди специалистов по Data Science/Data Engineering/ML/AI 25% это бывшие разработчики, а еще 13% - аналитики.
CTO/Director of Engineering/СЭО/фаундерами чаще всего становятся разработчики (56% нынешних СТО и Director of Engineering имеют опыт разработки) или менеджеры команд (33%). Движение в обратном порядке тоже возможно: 29% тех, кто когда-то занимал позицию CTO или Director of Engineering, сейчас работают разработчиками, еще 9% — менеджерами проектов.
Реже всего айтишники переходят в такие специализации, как разработка, QA, HR, Design и UI/UX, Art/Animation, финансы: более 80% этих специалистов сразу начали работать в своих специализациях.
Хотя разработчики не склонны переходить в другие ІТ-направления, они достаточно часто меняют свою специализацию в разработке. 35% нынешних разработчиков работали по другим направлениям.
Как и разработчики, тестировщики склонны менять специализацию в тестировании, а не переходить на другие ІТ-направления. 31% тестировщиков меняли свою специализацию.
Напомним, ІТ-отрасль Украины концентрируется в крупных городах. До полномасштабного вторжения более 70% айтишников проживали в Киеве, Львове и Харькове. Киев занимал особое место, ведь здесь жила и работала почти половина ІТ-сообщества. Полномасштабное вторжение россии существенно изменило ситуацию. Больше всего пострадал Харьков. Большинство харьковских айтишников уехали из города: сейчас здесь живут и работают 4% украинских ІТ-специалистов против 14% в 2021 году.
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