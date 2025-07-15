Совет ЕС принял окончательное решение о продолжении действия временной защиты для беженцев из Украины — Finance.ua
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Совет ЕС принял окончательное решение о продолжении действия временной защиты для беженцев из Украины

Личные финансы
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Совет ЕС принял окончательное решение о продолжении действия временной защиты для беженцев из Украины
Совет ЕС принял окончательное решение о продолжении действия временной защиты для беженцев из Украины
Совет Европейского Союза 15 июля принял окончательное решение о продлении действия временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года.
Об этом сообщила корреспондентка Общественного Брюсселя.
15 июля 2025 года Совет Европейского Союза официально продлил временную защиту для лиц, переместившихся из Украины из-за полномасштабной войны, до 4 марта 2027 года.
Решение принято на основании Директивы, позволяющей продлевать действие временной защиты в условиях, когда возврат в страну происхождения невозможен из-за войны или угрозы массовых нарушений прав человека.
В Совете ЕС подчеркнули, что полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается, а ситуация с безопасностью остается критической. По данным Евросоюза, по состоянию на 2025 год временной защитой в странах ЕС пользуется более 4,3 миллионов украинцев.

Что это дает

Решение позволяет украинцам в дальнейшем законно проживать, работать, учиться и получать базовую социальную помощь в странах ЕС без необходимости получения убежища.
В документе также указано, что государства-члены продолжат обмен информацией во избежание дублирования статусов в разных странах.
По материалам:
Finance.ua
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