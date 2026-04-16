Какие отрасли бронируют больше всего работников

В Украине около 10 млн работников, из которых 1,3 млн забронированы

Количество забронированных работников в Украине за последний год выросло примерно на треть. По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, в начале 2026 года речь шла о около 1,3 млн человек против примерно 1 млн раньше. В то же время, официальной детализированной статистики по отраслям и регионам в открытом доступе нет.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Издание отмечает, что на двух крупнейших порталах суммарно 197 тыс. активных вакансий, из них 17,7 тыс. отмечают возможность бронирования.

В Украине около 10 млн. работников, из которых 1,3 млн. забронированы. То есть доля забронированных и доля вакансий с возможностью бронирования почти идентичны.

Бронирование доступно не для всех компаний

Бронирование работников по отраслям

По данным work.ua, лидер по доле вакансий по бронированию — строительство и архитектура: почти 29%. Здесь наибольшим спросом пользуются строители: прорабы, монолитщики, сварщики, разнорабочие. Зарплаты — 30−50 тыс. грн.

Второй кластер — энергетика: инженеры-проектировщики электрических подстанций, монтажники солнечных электростанций, главные инженеры из возобновляемых источников. Зарплаты здесь выше: до 120 тыс. грн для опытного электрика СЭС.

Читайте также С 1 апреля усиливают проверки отсрочек и бронирования

В абсолютных числах картина иная. Строительство лидирует по доле, но основная масса вакансий с бронированием — в производстве. Здесь 4,1 тыс. объявлений с соответствующей отметкой — больше, чем в любой другой сфере. Это логично, ведь производственный сектор больщой. Здесь насчитывается 19 тыс. вакансий.

В производстве (доля вакансий с бронированием — 22%) доминирует оборонный сектор.

В оборонном секторе по сравнению с другими категориями анонимные компании встречаются чаще — такое обозначение есть почти в каждой пятой вакансии.

Читайте также Сколько военнообязанных можно забронировать за один день через «Дію»

Также среди лидеров по количеству вакансий по бронированию агробизнес (26%), высшее руководство (24%), телекоммуникации, транспорт и логистика (16−19%). В ІТ-секторе вакансий с бронированием 14,5% - чуть больше общеукраинских 12%.

На нижнем полюсе среди категорий — красота и фитнесс (0,7%), гостинично-ресторанный бизнес (1,4%), культура и медиа (2,7%). Их объединяют более широкий кадровый резерв, отсутствие прямой связи с производством или инфраструктурой и, как правило, отсутствие статуса критичности у работодателя.

География вакансий с бронированием

География вакансий с бронированием и, вероятно, региональная структура забронированных так же неоднородна, как и секторальная. Среди 24 областных центров и Киева лидирует Харьков — 17% вакансий с бронированием против 12% в среднем по стране. За ним следуют Киев (15%), Житомир (15%) и Запорожье (14%).

Среди областных центров самая высокая доля вакансий с бронированием — у Харькова

Харьков — отдельный кейс, там бронирование не держится на одном секторе. В строительстве доля вакансий с бронированием достигает 41%, в производстве — 32%, в телекоме — 28%, в транспорте и логистике — 24%, в медицине — 18%, в ІТ — 17%. Каждая критическая функция города представлена ​​выше среднего показателя в стране.

Киев лидирует в абсолютных числах: 4,2 тыс. вакансий с бронированием против 555 в Харькове. Однако относительная доля в столице ниже — 15%, потому что большой рынок труда разбавляет критические роли в массе коммерческого сектора.

Как ранее писал Finance.ua , с 13 марта на портале «Дія» заработала возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных компаний бронировать работников даже при наличии нарушений в воинском учете.

правительство расширило критерии определения предприятий критически важными. Теперь к ним смогут относить компании, которые работают по контрактам с военными, в частности, перевозят военные грузы, ремонтируют и обслуживают оружие, боеприпасы, технику, а также закупают оборонные товары.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.