С 1 апреля усиливают проверки отсрочек и бронирования Сегодня 12:10

В ближайшее время могут проанализировать реальную потребность оборонной промышленности в бронирующихся работниках

Во власти обсуждают возможные изменения в мобилизационном процессе. Речь идет, в частности, о пересмотре обоснованности бронирования работников и усилении контроля за предоставлением отсрочек. Также с 1 апреля 2026 года ожидается полноценное развертывание цифровых инструментов воинского учета, которые позволят автоматически проверять данные и выявлять нарушения.

Об этом пишет 7eminar.

По информации источника в Верховной Раде, в ближайшее время могут проанализировать реальную потребность оборонной промышленности в забронированных работниках. Речь идет об оценке того, отвечает ли нынешнее количество забронированных работников фактическим потребностям. При обнаружении избыточных объемов бронирования возможно их сокращение.

Также рассматривается введение более четкого механизма контроля для оценки эффективности бронирования.

Контроль за воинским учетом

Отдельно обсуждаются изменения для военнообязанных, которые своевременно не обновили свои данные. В частности, предполагается ужесточение мер по установлению их места нахождения.

В Министерстве обороны рассматривается возможность внедрения дополнительных механизмов контроля, которые должны повысить эффективность мобилизации.

Цифровизация процесса

С 1 апреля 2026 года в Украине ожидается полноценное развертывание цифровых инструментов военного учета. Речь идет не об изменении законодательства или принципов призыва, а о полном развертывании цифровых инструментов, которые начали внедрять еще в марте.

Электронные повестки

Одним из ключевых изменений является полноценное функционирование электронного воинского учета. Повестки будут приходить в электронном виде, в то время как данные о военнообязанных синхронизируются с другими государственными реестрами, что позволяет постоянно их обновлять.

В таких условиях бумажные повестки постепенно отойдут на второй план. В то же время, цифровая система не только информирует, но и фиксирует нарушения, в частности неявку в территориальные центры комплектования.

Напомним, что ранее и. о. министра цифровой трансформации Александр Борняков заверил , что Минцифры не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки ни в «Дії», ни в других наших продуктах.

Отсрочки и жесткая проверка

Процедура оформления отсрочки стала более простой, потому что теперь подать документы можно онлайн без обязательного визита в ТЦК.

В то же время сам механизм получения отсрочки стал более жестким. Все основания проверяются централизованно через государственные реестры, а подлинность документов контролируется автоматически.

Особое внимание уделяют случаям, когда отсрочку пытаются получить через формальное обучение или фиктивный уход за родственниками. Таким образом государство пытается уменьшить количество злоупотреблений.

Бронирование работников

Изменения затронули и систему бронирования работников. Теперь вводится регулярная проверка предприятий, имеющих статус критически важных. Данные о забронированных лицах автоматически сверяются с налоговыми и пенсионными реестрами.

Также ужесточаются требования к самим компаниям, в частности, по уровню зарплат и отсутствию задолженностей. Это должно снизить риски фиктивного трудоустройства и коррупционных схем, связанных с бронированием.

7eminar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.