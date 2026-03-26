Повістки через Дію: у Мінцифри відповіли, чи можливо це

Мінцифри готує масштабне оновлення «Дії», роблячи ставку на впровадження штучного інтелекту як основи подальшого розвитку цифрової держави. Водночас запуск електронних повісток у застосунку чи інших держсервісах не розглядається.
Про це повідомив виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв’ю SPEKA.

Чи з’являться повістки в «Дії»

Відповідаючи на запитання про можливість надсилання електронних повісток через «Дію», Борняков наголосив, що такого рішення не планують.
За його словами, у Міністерстві цифрової трансформації дотримуються чіткої позиції — не впроваджувати подібні інструменти ні в «Дії», ні в інших державних сервісах.
Посадовець пояснив, що застосунок створювався передусім як зручний спосіб взаємодії громадян із державою. Перетворення його на інструмент контролю може негативно вплинути на довіру користувачів.
Борняков зазначив, що у сфері оборони пріоритет інший.
«У сфері оборони наш фокус інший — ми прагнемо мінімізувати бюрократію для тих, хто вже служить. Це цифровізація процедур отримання статусів, розвиток defense-інновацій через кластер Brave1 та забезпечення фронту технологічними рішеннями», — каже Борняков.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони готує зміни в процесі мобілізації, рішення щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців.
За матеріалами:
Телеканал 24
